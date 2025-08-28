‘IT 출신’ 중기 장관 우려 불식에 초점 “환경 때문에 성장 제약받아선 안돼” 중소기업의 성장·회복 발판 마련 강조

한성숙 중소벤처기업부 장관이 취임 30일을 맞았다. 한 장관은 지명 때부터 우려의 목소리가 컸다. IT대기업 최고경영자 출신으로 제조업이나 소상공인·자영업자 등 다양한 정책 수요자들과 관련한 이해와 준비가 부족하기 않겠느냐는 의문부호가 따라붙었다.

한 장관은 28일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 ‘취임 30일 기자간담회’를 통해 안팎의 우려를 불식시키고, 자신의 정책철학을 공유하는데 공을 들였다.

한 장관은 지난 한달간 사흘에 한번 꼴로 현장을 찾아 기업인과 소상공인, 전문가들을 만났다. 현장의 목소리를 정책에 담기위해 취임하자마자 중소기업, 벤처·스타트업, 소상공인 각 분야별 10회씩 총 30회 정책현장투어를 기획했다.

지난 7월 30일 ‘성실상환 소상공인 인센티브 방안’을 시작으로, 현재까지 13회의 간담회를 개최했다. 현장 애로를 청취하는 데 그치지 않고 이를 개선하기 위한 정책 마련도 병행하고 있다.

한 장관은 “첫 간담회에서 한 소상공인이 산하기관의 매니저가 도움을 준 것만도 기분이 좋았다며 눈물을 흘리는 모습을 보고 이게 중기부의 역할이 아닐까 생각했다”며 “최근에 본 책에 환경 때문에 성장에 제약을 받지 않도록 하는 게 정부의 역할이라는 문구가 있었다. 성장과 함께 중소기업들이 회복할 수 있는 기틀을 마련하는 게 최대 과제라고 생각한다”고 소신을 밝혔다.

본인 임기 중 반드시 개선해야겠다고 생각하는 정책이 무엇이냐 묻는 질문에 중기·소상공인들의 사회안전망과 기업승계를 꼽았다.

한 장관은 “소상공인뿐만 아니라 중소기업, 창업·벤처기업 모두 폐업했을 때 그 이후에 어떻게 재기할 수 있을 것인가에 대한 정책적 보완과 중소기업의 승계 부분에 M&A와 관련된 정책도 좀 더 정교하게 해야겠다”고 밝혔다.

한 장관은 이와 함께 데이터에 기반한 내·외부 혁신을 강조했다. 외부적으로 정책 수요자가 지원사업 신청 시 겪는 어려움과 불편을 경감시키기 위해, 중소기업 지원사업 전달체계 개편 계획을 밝혔다.

지원사업 신청 서류를 대폭 간소화하는 한편, 행정정보 연계 강화로 공공기관 발급 서류를 자동 제출로 전환할 방침이다. 이외에도, AI·빅데이터에 기반한 기술평가모델을 활용하여 심사하고, 중소기업 통합플랫폼을 구축하여 지원사업 공고를 한 곳에서 제공할 계획이다.

이와 함께, 데이터에 기반한 중기부 내부 행정의 혁신 방안도 함께 제시했다. 먼저 기업정보, 내부 보고서 등 각종 데이터를 디지털화하여 통합 DB를 구축할 계획을 밝혔다. 구축된 통합 DB를 생성형 AI에 결합하여 단순 반복업무 자동화 등 행정업무를 효율화하는 한편, 정책 이행실적을 관리하며 정책 환류에도 활용할 예정이다.

또 정책 수요자의 눈높이에 맞춘 정책 정보 제공 계획도 밝혔다. 중소기업, 창업벤처, 소상공인, 일반국민 각 대상별로 필요로 하는 정책이 다른 만큼, 현장 깊숙이까지 정책이 전달될 수 있도록 맞춤형 정책 정보를 제공하겠다고 밝혔다.

한 장관은 끝으로 내달 개최되는 ‘9월 동행축제’와 제주에서 열리는 ‘APEC 중소기업 장관회의’를 언급하며 “많은 관심과 참여를 당부한다”고 밝혔다.

유재훈 기자