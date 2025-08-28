[헤럴드경제=민성기 기자] JMS(기독교복음선교회)와 교주 정명석의 실체를 폭로한 홍콩 국적의 피해자 메이플이 또 다른 피해를 막기 위해 자신의 경험을 담은 책을 출간했다.

메이플은 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “저는 28살 때, 즉 3년 전 JMS를 고소했는데 내 얼굴과 실명, 그리고 피해 사실까지 모두 공개했다”며 “그래서 그 40년 역사를 가진 큰 집단을 무너뜨릴 수 있었다”고 말문을 열었다.

메이플은 “16~17살 때 전도 당할 때부터 세뇌 과정, 탈퇴, 그리고 고소까지 과정을 세세하게 쓴 책을 냈다”며 “그런 해를 당하지 않게 피하시기를 바라는 경고가 되길 바란다”고 소식을 알렸다.

그는 “고통은 유익한 것으로 만들어야 그저 고통으로 끝나지 않고 고통받은 자에게도 주변 사람들에게도 사회에게도 심지어 세계에게도 도움과 위로, 사랑이 된다”며 “일본의 한 성범죄 피해자는 자신의 고통을 책으로 쓰고 법적으로 그리고 대외적으로 가해자와 맞서 싸웠다”고 설명했다.

그러면서 “나는 나의 발자취가 저의 이 흔적이 사람들에게 좋은 영향을 줄 수 있다는 희망을 가지고 있다”며 “사이비 종교 집단뿐만 아니라 많은 조종적인 집단들이 사회 곳곳에 있고 자신도 모르게 빠져들 수 있다. 그들을 도와달라”고 강조했다.

메이플을 포함해 JMS 탈교 신도들을 도와왔던 김도형 단국대 교수도 이날 JMS 탈교 신자 커뮤니티에 메이플의 책 출간 소식을 전하며 “책 출간에 망설이고 반대했던 메이플이지만, 저와 (‘나는 신이다’ 연출자인) 조성현 PD의 강요와 꾸중의 결과 원고가 완성돼 인쇄에 들어갔다”며 “오늘 예약판매가 시작됐다”고 소개했다.

김 교수는 “메이플은 ‘인세는 받지 않겠습니다. 전부 다른 피해자들을 위해 써주세요’라고 말했지만, 저와 조 PD는 그러면 안 된다고 꾸중하고 있는 중”이라며 “메이플의 마음씨가 참 예쁘다”고 칭찬했다.

메이플은 앞서 넷플릭스 다큐 ‘나는 신이다: 신이 배신한 사람들’, ‘나는 생존자다’ 등에 출연해 JMS 교주 정명석과 집단의 범죄 사실을 세상에 알린 인물이다.

메이플의 증언은 사회적 파장을 일으켰고 추가 피해자들의 폭로로 번져 JMS 조직이 흔들리기 시작했다. 결국 교주 정명석은 신도들을 성폭행한 혐의 등으로 재판에 넘겨져 징역 17년을 선고받았다. 메이플은 올해 2월 홍콩 스타 팡리선(방력신)과 결혼해 오는 12월 출산을 앞두고 있다.