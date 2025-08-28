- 9월부터 기관사‧수송원‧하역 작업자 대상 온라인 교육 시행

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국철도공사(코레일)가 다음 달부터 ‘철도 운송 위험물 취급 안전교육’을 시작한다고 28일 밝혔다.

이번 교육은 코레일이 국토교통부로부터 철도 운송 위험물 취급 전문 교육기관으로 지정됨에 따라 철도 위험물 운송 분야의 안전성을 강화하고 취급 종사자의 전문성을 높이기 위해 마련했다.

철도 위험물을 취급하는 기관사, 수송원뿐만 아니라 협력업체 하역 작업자 등이 모두 교육 대상이며, 신규교육을 비롯해 2년 주기의 정기교육을 이수해야 한다.

교육은 온라인 방식으로 진행되며, 8시간 이상 학습과 평가를 모두 이수한 교육생은 수료증을 발급받을 수 있다.

국토교통부, 코레일, 한국철도기술연구원 등의 국내 철도 전문가가 교육콘텐츠 제작에 공동 참여했고, 위험물 취급에 경각심과 이해도 제고를 위해 사례와 실무 중심의 교육 과목을 구성했다.

교육 대상자는 한국철도 아카데미에 접속해 회원가입 후 수강료를 결제하면 강의를 들을 수 있다.

자세한 내용은 코레일 인재개발원 휴먼안전센터로 문의하면 된다.