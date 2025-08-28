‘쇼핑광고 최적화 서비스’ 강화 AI 기반 플랫폼 ‘MOP’ 지원

AX전문기업 LG CNS가 네이버와 손을 잡고 온라인 쇼핑 광고 운영 최적화 서비스 강화에 나선다.

LG CNS는 최근 서울 마곡 LG사이언스파크 본사에서 네이버와 ‘AI 기술 기반 광고 사업 제휴 업무협약’(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 협약으로 LG CNS와 네이버는 LG CNS 광고 운영 최적화 플랫폼 ‘MOP’를 활용해 네이버 쇼핑 판매자의 광고 효율을 높이는데 협력하기로 했다. 양사는 판매자의 광고 성과 향상을 위해 알고리즘을 최적화하고, 광고 운영 플랫폼 기능을 추가로 개발할 계획이다.

이번 협약을 통해 네이버 쇼핑 판매자들은 네이버의 AI 기반 광고 솔루션 ‘애드부스트’와 더불어 LG CNS의 MOP도 활용할 수 있게 됐다. 광고 소재 선별부터 타겟팅 설정, 성과 최적화까지 자동화된 광고 운영이 가능하다.

양사는 각 사가 보유하고 있는 쇼핑 광고 최적화 기술 결합을 통해, 전문 광고 대행사를 활용하기 어렵고 예산이 적은 중소상공인들도 손쉽게 광고 효과를 개선하고 매출 상승의 발판을 마련할 수 있도록 할 계획이다.

MOP는 AI·수학적최적화 기술을 활용해 24시간 자동으로 광고 운영을 지원하는 플랫폼이다. 사이트 검색광고, 쇼핑 검색광고와 같은 디지털 광고의 운영 성과도 최적화할 수 있다.

예컨대 네이버 쇼핑 판매자가 수박, 복숭아, 키위 등 다양한 과일을 판매할 경우 MOP가 ▷시간대별 판매량 ▷클릭률이 높은 광고 노출 위치 ▷경쟁사의 입찰가 변동 등을 종합 분석한다. 이후 판매량이 적은 새벽 시간대에는 광고비를 줄이고 가장 잘 팔리는 시간대에는 제품 노출량을 늘리는 등 예산을 자동 조정한다. 또 ‘여름’ ‘제철음식’ 등 주요 광고 키워드를 추출해, 판매 전환율이 높은 상품과 실시간으로 연결, 광고 성과를 극대화한다. 이를 통해 동일한 광고비를 집행하더라도 소비자의 구매 전환율을 높일 수 있다.

실례로 A 카드사는 MOP 도입 후 온라인 카드 발급 실적이 12% 늘었고, B 유통기업은 광고 클릭 수가 44% 증가하고, 매출액이 42% 상승하는 등 실질적인 성과를 올리고 있다. MOP는 이러한 성과를 인정받아 지난 2023년 한국광고총연합회가 주최하는 ‘대한민국 광고대상’에서 퍼포먼스 마케팅 부문 금상을 수상하기도 했다.

LG CNS도 MOP 출시 2년 만에 2000여 개 기업 고객을 확보했다. MOP를 도입한 전문 광고 대행사도 약 100여 곳에 달한다. MOP를 통한 광고 집행 규모도 3000억원을 넘어섰다.

최문근 LG CNS 엔트루 전무는 “AI·수학적최적화 등 LG CNS만의 AX 기술력을 기반으로 네이버와 함께 최적의 광고 생태계를 조성하고, 중소상공인을 포함한 다양한 광고주에게 차별적 가치를 제공할 수 있는 솔루션을 지속 발굴해 나갈 것”이라고 말했다. 박혜림 기자