부산시, 서울서 환경·조경 분야 전문가 자문회의 개최 법개정에 따라 내년부터 국가도시공원 지정 가능해져 생물종 다양성 등 국가적 보전가치 내세워 지정 도전

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시가 을숙도·맥도의 국내 1호 국가도시공원 지정에 도전한다. 시는 철새를 비롯한 생물종 다양성 등 국가적 차원의 보전가치를 내세워 내년 하반기 중 지정 신청에 나설 계획이다.

부산시는 28일 서울에서 ‘국내 1호 낙동강 하구 국가도시공원 지정’을 위한 환경·조경 분야 수도권 전문가 자문 회의를 개최했다며 이같이 밝혔다.

이번 자문회의에는 한국조경학회 국가도시공원특별위원회 위원장 안승홍 교수(한경대)를 비롯해 서울대 조경진·정욱주 교수, 성균관대 최혜영 교수, 서울시립대 김영민 교수, 경희대 민병욱 교수와 이호영 HLD 대표, 이진형 서안조경 소장 등 8명의 학계·실무 전문가가 참석해 지정 기준과 활성화 전략을 논의했다.

이번 도시공원 지정 도전은 지난 4일 ‘공원녹지법’ 개정안이 국회를 통과한 데 따른 것이다. 개정안에 따르면 국가도시공원 지정 면적은 기존 300만㎡ 이상에서 100만㎡ 이상으로 완화됐다. 또 지정 절차도 국무회의 심의에서 중앙도시공원위원회 심의로 간소화된다. 시행은 내년도 하반기부터다.

실제 시가 추진하는 ‘낙동강 하구 국가도시공원’의 범위는 부산시 사하구 을숙도 일원 근린공원 558만㎡ 중 시유지인 230만㎡ 부지다. 법 개정에 따라 도시공원 지정 면적이 충족된 것이다.

다만 지정면적과 절차가 완화된 만큼 내년부터 법이 효력을 발휘할 경우 전국적으로 지정 경쟁이 치열해질 전망이다. 이에 시는 법령 개정에 선제적으로 대응해 전문가 의견을 모으고 부산을 넘어 전국적 공감대와 지지기반을 확산해 국가도시공원 지정에서 주도권을 확보할 방침이다.

먼저 주요 학계와의 기술적 협력을 강화할 계획이다. 시는 이번에 열린 자문회의를 비롯해 ▷구상 자문 ▷지정 세부 기준 ▷활성화 전략 등에 대한 논의를 이어가며 국가도시공원 지정 준비를 구체화할 예정이다.

또 낙동강 하구의 학술·교육적 가치를 내세우고 도시공원 지정을 통해 낙동강 하구의 국가적 보전 체계로 전환 필요성을 강조한다. 특히 ‘4대강 재자연화 및 한반도 생물다양성 회복’과 같은 국정과제와 연계해 ▷국내 철새도래지 종 다양성 1위 ▷유일한 만입 삼각주 ▷480종의 식물 분포 등 자연·역사·문화 보전 가치가 뛰어난 지역이라는 점을 내세워 도시공원 지정을 통해 기후대응국가로서의 상징성을 높일 수 있다는 점을 내세울 것으로 전망된다.

시는 을숙도 및 맥도의 국가도시공원 지정을 통해 ‘시민’중심의 참여 정책으로 사람과 자연, 습지 보전이 공존하는 모델을 만들고 지역균형 발전 및 문화·관광자원 인프라를 구축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.