[헤럴드경제 스포츠팀=정근양 기자] 타이틀 방어에 나선 유해란이 K-치킨 홍보대사로 나섰다.

유해란의 후원사인 BBQ 치킨은 지난 26일(한국시간) LPGA투어 FM 챔피언십이 열리는 미국 메사추세츠주 노턴의 TPC 보스턴 클럽하우스 식당 점심 메뉴로 치킨을 제공했다. 디펜딩 챔피언인 유해란은 자신의 SNS를 통해 이같은 소식을 알렸으며 LPGA 관계자들은 물론 주수빈과 노예림 등 동료 선수들이 좋은 반응을 보였다.

이번 행사는 유해란이 BBQ 미국 법인에 제안해 이뤄졌다. LPGA투어 측은 경기중 대회장 내 음식반입 규정이 엄격함에도 불구하고 디펜딩 챔피언인 유해란의 취지를 이해하고 적극 협조해줬다는 후문이다. 대회장 인근 브라운대학 BBQ 매장에서 조리한 치킨을 LPGA에서 직접 픽업하는 등 지원을 아끼지 않았다.

유해란은 지난해 이 대회에서 선배인 고진영을 꺾고 초대 챔프에 오른 바 있다. 유해란에 따르면 이날 BBQ 치킨은 다섯 차례나 리필되는 등 뜨거운 반응을 얻었으며 식사 후 LPGA 해당 경기 디렉터로부터 “BBQ 치킨의 인기가 대단했다”는 평가와 함께 감사 인사를 받기도 했다.

미국과 캐나다 등 글로벌 시장에 주력하고 있는 BBQ는 현재 미국 32개 주에 진출해 있으며, 올해부터 미국 LPGA에서 3승을 거두며 활약하고 있는 유해란 선수를 후원하고 있다.