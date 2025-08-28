색조제품에 스킨케어 효능 결합한 제형 회사 “뷰티시장 새 제품영역 개척할 것”

화장품 ODM(연구개발·생산) 강자 코스맥스가 ‘하이브리드 뷰티’란 새 제품영역 개척에 나섰다.

28일 이 회사에 따르면, 미백 기능성 고시원료를 적용한 신규 파우더 제형을 개발해 식품의약품안전처의 허가를 취득했다.

신제형은 고시원료인 ‘유용성 감초추출물’을 함유해 블러셔, 하이라이터 등 색조 메이크업 제품에 적용 가능하다. 파우더에 스킨케어 효능을 접목한 복합 제형이 특징이다. 따라서 메이크업과 스킨케어를 아우르는 하이브리드뷰티 제품영역을 확장하게 된다.

코스맥스 측은 “신제형 개발을 통해 색조 제품계열에 새로운 가치를 더할 수 있게 됐다”며 “미백뿐 아니라 보습, 주름개선 등 다양한 유효성분을 적용해 하이브리드 메이크업 제품을 내놓겠다”고 했다.

최근 글로벌 뷰티시장에서는 메이크업의 연출효과를 넘어 피부개선 효능을 함께 제공하는 복합 기능성 제품 수요가 증가하고 있다. 이런 흐름에 맞춰 무수(無水) 제형인 파우더 제형 내 유효성분을 전달하는 기술적 과제를 해결했다고 회사 측은 설명했다. 유상(油相)에 녹는 성질을 가진 유용성 감초추출물을 활용해 파우더 제형 내에서도 실질적인 미백효능을 구현한 것이다.

코스맥스 관계자는 “파우더 메이크업 제형의 연구를 고도화해 글로벌 뷰티시장에서 새로운 제품영역을 개척해나가겠다”고 밝혔다.