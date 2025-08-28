K-뷰티 바이오 전문기업 ㈜웰비즈인터내셔날(대표 장지영, 이하 WBI)가 미국과 유럽 시 장 공략을 위한 글로벌 인프라 확장과 핵심 제품 등록을 마치며 본격적인 해외 브랜딩과 수출 가속화에 나선다.

WBI는 최근 미국 MoCRA(Modernization of Cosmetics Regulation Act) 제도에 따라 총 20개 화장품 품목 등록을 완료했으며, 영국 SCPN(Cosmetic Product Notification)에도 주요 제품 8종을 등록했다고 밝혔다. 이번 등록을 통해 미국과 영국, 유럽 전역에서 본격 유통될 수 있는 기반을 갖췄다.

또한, 홍콩·런던에 현지 파트너 지사를 설립하며 유통망을 확장한 WBI는 오는 9월, 런던 쇼핑 중심가인 Marylebone High Street에 자사 탈모 케어 브랜드 MORIMANA 의 전문 관리 프로그램을 제공하는 ‘MORIMANA STUDIO’를 정식 오픈할 예정이다. 해당 스튜디오는 단순한 제품 판매를 넘어 고객 맞춤형 탈모 예방 서비스를 제공하는 복합 뷰티 솔루션 공간으로 운영된다.

WBI는 독자적인 Immune Tolerant Exosomes® 플랫폼 기반의 피부재생 및 탈모치료 솔 루션을 보유하고 있으며, 현재까지 30여 개국에 수출 실적을 보유한 글로벌 바이오 Tech 기업이다.