고객 불편사항 실시간 개선…앱서 확인 가능 두낫콜·보이스아이 등 고객 중심 서비스 확대

[헤럴드경제=박성준 기자] 신한라이프는 고객의 불편사항을 개선하고 소통을 강화하기 위해 고객 피드백 플랫폼 ‘신한 새로고침’을 선보인다고 28일 밝혔다.

신한 새로고침은 ‘고객의 말씀으로 매일 새롭게’라는 슬로건 아래 신한금융그룹이 주요 계열사를 중심으로 추진하고 있는 고객 편의성 혁신 활동의 일환이다.

신한라이프는 고객이 보험 가입부터 상담, 서비스까지 전반적인 과정에서 느낀 불편사항을 접수하면 회사는 신속하게 개선하고 홈페이지뿐만 아니라 신한SOL라이프 애플리케이션을 통해 실제 개선된 사례를 확인할 수 있도록 했다.

주요 개선 사례로는 ▷’두낫콜(Do-Not-Call)’ 서비스 안내 ▷실손24 간편청구 안내 ▷시각장애인용 음성 안내 서비스 ‘보이스아이’ 확대 ▷보이는 ARS상담 연결 강화 등이다. 구체적인 조치를 통해 고객이 보다 쉽고 편리하게 서비스를 이용할 수 있도록 개선 과제를 확대하고 있다.

앞으로 신한라이프는 ‘신한 새로고침’ 활성화를 위해 고객의 불편을 수집해 상품·디지털·상담 등 다양한 분야에서 변화를 이끈다는 방침이다.

신한라이프 관계자는 “고객의 목소리를 경청하고 불편사항 개선을 통해 새로운 가치와 경험을 제공해 나가고자 한다”며 “앞으로도 고객과의 소통을 확대해 더 나은 보험서비스 제공을 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.