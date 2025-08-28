173개팀, 임직원 1000여명 동참 일상 속 소통·협업 문화 확산 조현범 회장 강조, 실행 중심 조직문화 구축

[헤럴드경제=양대근 기자] 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)이 전사 조직문화 캠페인 ‘Better Together(베러투게더)’를 본격 실행하고, 임직원 1000여명이 참여하는 팀워크 활동을 전개하고 있다고 28일 밝혔다.

베러투게더는 조현범 회장이 강조해 온 ‘실행’을 중심으로 지난 7월 론칭한 전사 변화관리 캠페인이다. 수평적 소통·협업·상호 신뢰를 핵심 가치로 삼아, 구성원 간 연결과 정서적 라포(연대) 형성에 중점을 둔다.

첫 활동인 ‘한국앤컴퍼니그룹 함께 더 멀리 더 높이 챌린지’는 이달 13일부터 다음달 3일까지 약 3주간 모바일 앱 ‘런데이’를 통해 진행되는 팀 단위 걷기 프로그램이다. 임직원이 건강한 생활 습관을 형성하고, 동시에 팀 내 유대감을 강화하는 것을 목표로 한다.

현재 총 173개팀이 참여해 전사 공동 목표인 누적 1000만보 걷기와 계단 누적 3만m 오르기에 도전하고 있다.

참여 독려를 위해, 그룹은 참가자 전원에게 ‘베러투게더’ 로고가 적용된 스포츠 백팩과 보틀 등으로 구성한 웰컴 키트를 제공했다. 프로그램 종료 후에는 공동 목표 달성에 기여한 팀에 기념 액자를 수여하고, 이 중 우수 팀은 별도로 시상할 예정이다.

오윤정 프로액티브컬처 팀장은 “베러투게더는 라포를 기반으로 구성원이 연결돼 혁신을 만들도록 이끄는 조직문화 캠페인”이라며, “이번 활동을 시작으로 임직원의 자발적 소통·협력 문화를 더욱 확산해, 그룹 고유문화인 ‘프로액티브 컬처’를 강화하겠다”고 말했다.

한국앤컴퍼니그룹은 오는 9월부터 10월까지 실·팀별 교류를 확대하는 소통 활성화 프로그램을 추진해 ‘베러투게더’의 실행력을 더욱 강화할 방침이다.