지난 1년간 총 510편 운항 2030 세대 수요 뚜렷 “한국-프랑스 교류 확대 견인”

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공은 1주년을 맞은 대표 장거리 노선 ‘인천-파리’ 노선에서 총 510편 운항, 10만여 명 이상의 누적 탑승객을 수송했다고 28일 밝혔다.

국적별 탑승객 비중은 ▷한국(64%) ▷프랑스(23%) ▷일본(3.7%) ▷중국(3.2%) ▷그 외 국가(6.1%) 순으로 나타났으며, 성별은 고르게 분포됐다. 특히 전체 탑승객 중 연령별로는 ▷20대(38%) ▷30대(25%) ▷40대(10%) ▷50대(10%) ▷기타(17%) 순으로 20~30대가 전체 비중의 절반 이상을 차지해 젊은 세대 중심의 수요가 뚜렷하게 나타났다.

화물 부문에서는 지난 1년간 약 3100톤의 수출입 화물을 운송했다. 대형기의 장점을 살린 밸리 카고 스페이스를 적극 활용해 산업 장비, 반도체 부품, 프랑스 브랜드 의류 및 화장품류 등의 화물을 항공화물 탑재 용기(ULD)에 적재하면서 안정적인 화물 실적을 기록하고 있다.

인천~파리 노선은 인천국제공항에서 오전 10시 10분에 출발해 프랑스 파리 샤를 드 골 공항에 오후 6시 10분에 도착하는 일정이며, 귀국편은 현지 시각 오후 8시 30분 출발해 다음 날 오후 3시 40분경 인천에 도착한다. 현재 주 5회(월·수·금·토·일요일) 운항 중이다.

파리 노선에 투입되는 A330-200과 B777-300ER 항공기는 비즈니스 세이버 클래스와 이코노미 클래스를 운영하며, 비즈니스 세이버 클래스에는 프리미엄 플랫 베드형 좌석이 장착돼 있어 장거리 여행에서도 넉넉한 공간과 편의를 제공한다. 기내식은 비즈니스 세이버 및 이코노미 클래스 승객 모두에게 편도 기준 2회씩 제공한다.

티웨이항공 관계자는 “티웨이항공의 대표 유럽 노선 인천-파리 노선이 많은 분들의 관심과 사랑으로 1주년을 맞이했다”며 “앞으로도 안전 운항을 최우선으로 승객분들이 항상 편안하고 행복한 여정이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.