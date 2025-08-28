E 450 4MATIC AMG 라인·E 200 AMG 라인 추가 신규 트림 2종 추가로 총 9종 라인업 완성 “국내 고객 다양한 취향에 유연한 대응”

[헤럴드경제=서재근 기자] 메르세데스-벤츠 코리아가 비즈니스 세단 ‘E-클래스’의 신규 트림 2종을 새롭게 출시하며 차량 포트폴리오를 강화한다고 28일 밝혔다.

이번에 선보이는 모델은 ‘E 450 4MATIC AMG 라인’과 ‘E 200 AMG 라인’으로, 보다 스포티한 감성의 E-클래스를 원하는 고객들의 니즈를 반영했다는 게 회사 측의 설명이다.

기존 판매하던 7개 라인업에 신규 모델들이 더해지면서, 벤츠 코리아는 총 9개 트림으로 국내 고객들의 다양한 취향과 선호에 더 원활하게 대응할 수 있게 됐다.

‘E 450 4MATIC AMG 라인’은 E-클래스 AMG라인 중 최상위 모델로 나이트 패키지 및 블랙 휠 요소를 적용해, 스포티한 감성과 고급스러운 분위기를 동시에 제공한다. 여기에 중앙 디스플레이와 동승자석 디스플레이가 이어진 ▷MBUX 슈퍼스크린, 운전 조건과 속도 및 하중에 따라 서스펜션을 자동으로 조절하는 ▷에어매틱 서스펜션, 후륜 조향각이 최대 4.5도에 이르는 ▷리어 액슬 스티어링 ▷파워 클로징 ▷부메스터 4D 서라운드 시스템 등 고급 옵션 사양이 대거 적용됐다.

‘E 200 AMG 라인’은 기존 ‘아방가르드’ 단일 트림만 존재했던 ‘E 200’에 새롭게 추가된 트림이다. 차량에는 앞 유리에 주행에 필요한 정보가 투사되는 ▷헤드업 디스플레이(HUD) ▷브라운 시트 ▷나파 가죽으로 감싼 다기능 스포츠 스티어링 휠 등이 기본으로 제공된다.

두 모델은 차량 외관에 AMG 프론트 및 리어 에이프런, AMG 전용 휠 등 AMG 라인 디자인 요소를 적용해 스포티한 느낌과 클래식한 세단의 비율을 강조했다.

각 차량의 가격은 E 450 4MATIC AMG 라인이 1억1460만원(이하 부가세 포함 및 개소세 인하분 반영), E 200 AMG 라인이 8000만원이다.