양궁대회·디자인비엔날레 맞춰 집중관리

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 세계양궁선수권대회, 광주디자인비엔날레 등 대규모 행사가 열리는 9월 한달간 ‘환경오염 특별합동단속’을 실시한다.

이번 단속은 세계양궁선수권대회와 디자인비엔날레 등 국제행사의 성공 개최를 뒷받침하고, 악취·불법폐기물 처리·수질오염물질 무단배출 등으로 인한 주민 피해를 예방하기 위해 추진된다.

단속 기간은 9월 1일부터 30일까지 한달간이며, 대상은 산업단지 11개소 등에 분포되어 있는 다수 민원 접수 사업장들이다.

광주시는 드론을 활용해 접근이 어려운 사업장이나 공장을 광범위하게 점검해 ▷무허가(미신고) 배출시설 설치·운영 여부 ▷배출시설 및 방지시설 적정 운영 여부 ▷폐기물 불법 투기 ▷ 환경 관련법 준수 여부 등을 중점적으로 단속할 예정이다.

특히 중대한 위반 행위에 대해서는 광주시 사회재난과에서 직접 수사해 검찰에 송치하는 등 무관용 원칙을 적용해 법질서 확립과 경각심을 높일 계획이다.

영세사업장에 대해서는 광주녹색환경지원센터와 협력해 시설 및 공정 진단, 기술 지원을 통해 자발적으로 환경관리체계를 구축할 수 있도록 지원한다.

김준영 시민안전실장은 “환경오염은 시민 건강을 위협하는 행위”라며 “이번 특별단속을 통해 사업장이 스스로 환경관리의 중요성을 인식하고, 환경오염사고 예방에 적극 동참할 수 있도록 하겠다”고 말했다.