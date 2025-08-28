29일 ‘2025 부산국제마케팅광고제’ 콘퍼런스 ‘비스포크 AI 가전 트로이카 캠페인’ 주제로 관객과 만나

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자와 제일기획이 전 피겨스케이팅 국가대표 김연아 선수와 함께 ‘비스포크 AI 가전 트로이카’ 광고 캠페인의 브랜드 전략을 공유하는 자리를 갖는다.

제일기획은 삼성전자와 함께 오는 29일 열리는 2025 부산국제마케팅광고제(MAD STARS 2025) 콘퍼런스에서 ‘비스포크 AI 가전 트로이카 캠페인’을 주제로 콘퍼런스 세션에 올라 관객과 만날 예정이라고 28일 밝혔다.

세션 제목은 ‘AI 시대 속 비스포크 AI 캠페인이 헤리티지를 만드는 법(Bespoke AI: How to build brand heritage in the age of AI)’을 주제로 진행된다. AI라는 키워드가 범람하는 시대 속에서 브랜드의 고유함을 유지하는 동시에 새로움을 이끌어내는 전략을 집중 조명한다.

이번 무대에는 ‘AI 가전 트로이카’ 캠페인의 성공을 이끈 김경태 삼성전자 한국총괄 상무와 민수라 제일기획 ECD(Executive Creative Director)가 올라 브랜드 전략과 제작 과정, 크리에이티브 인사이트를 공유한다.

김연아 선수는 AI가전과 함께하는 자연스러운 일상을 캠페인으로 녹여낸 경험을 관객들과 나눌 예정이다. 세션 진행은 유튜브 채널 ‘천재 이승국’을 운영하는 크리에이터 이승국이 맡아 생생한 이야기를 이끌어낸다.

삼성전자는 지난 4월, 김연아 선수와 배우 전지현·한가인을 소환해 ▷비스포크 AI 무풍 콤보 에어컨 ▷비스포크 AI 하이브리드 키친핏 맥스 냉장고 ▷비스포크 AI 콤보 세탁건조기를 선보이는 ‘AI 가전 트로이카’ 캠페인을 론칭했다.

과거 각각 삼성 무풍에어컨, 지펠 냉장고, 하우젠 세탁기 모델이었던 세 인물을 다시 기용해 혁신적 AI 가전과 브랜드 헤리티지를 연결한 전략은 업계에서 큰 주목을 받았다.

실제로 삼성전자 유튜브 공식 채널에 공개된 ‘AI 가전 트로이카’ 캠페인 영상 9편은 지난 4월 말부터 현재까지 총 2513만회 이상의 조회수를 기록했다. 짧은 쇼츠 영상 10편도 수백만 조회수를 올리며 화제를 모았다.

댓글 창에는 ‘연아퀸 소환 감사합니다’, ‘전지현이라는 서사가 자연스럽게 녹아 있어서 넘 인상적이다’, ‘한가인은 그대로인데 세탁기는 알아서 해주는 세상으로 변했다’ 등 소비자 반응이 이어졌다.

민수라 제일기획 ECD는 “많은 소비자들에게 사랑받은 AI 가전 트로이카 캠페인의 경험과 전략이 급변하는 AI 시대에 브랜드의 크리에이티브 전략을 고민하는 광고마케팅 업계 관계자들에게 도움이 되길 바란다”고 말했다.

한편, 2025 부산국제마케팅광고제는 ‘AI-vertising, AI 광고 마케팅 시대’를 주제로 오는 27일부터 29일까지 시그니엘 부산과 해운대 일대에서 열린다. 글로벌 광고·마케팅 업계 인사들이 대거 참여해 AI와 마케팅의 미래를 논의할 예정이다.