8월 27일부터 28일까지 배추·무 모종 배부 및 친환경 재배 교육 진행 텃밭 분양자·어린이집 어린이 등 400여 명 참여…도시농업 실천의 장 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 27일부터 28일까지 중랑행복농장 3곳에서 텃밭 분양자를 대상으로 김장채소 모종을 배부하고 친환경 재배 교육을 진행한다.

이번 행사는 중랑구와 중랑도시농업협동조합(조합장 이병준)이 공동 주최하였다. 류경기 중랑구청장을 비롯해 텃밭 분양자, 어린이집 분양자, 조합원, 자원봉사자 등 이틀간 총 400여 명이 참여해 도시농업에 대한 높은 관심을 보이고 있다.

27일에는 중랑행복1농장(신내동 256-9 일대)에서 첫 일정이 진행됐다. 전문 강사의 재배 및 텃밭 관리 교육과 사전 공연을 시작으로, 류경기 중랑구청장의 인사 말씀과 기념 촬영, 모종 식재 등이 이어졌다. 참여자들은 가족 단위로 배추와 무를 직접 심으며 도시농업의 즐거움을 함께 나눴다.

교육은 김장채소 재배 요령과 함께 친환경 병해충 방제법 등 전문 강사의 유용한 내용을 중심으로 구성되었다. 이튿날인 28일에는 중랑행복2·3농장에서 동일한 내용으로 교육과 모종 배부가 이어질 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “이번 김장 행사가 가족과 이웃이 함께하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 도시농업을 통해 더 많은 구민이 지친 마음을 회복할 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.