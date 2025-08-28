동묘앞역의 개명 필요성 알리고 주민 공감대 형성 위한 자리… 자유총연맹 회원들과 전단지 배부하고 서명운동 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)가 8월 27일 동묘앞역 10번 출구 앞 인도에서 한국자유총연맹 종로구지회와 ‘숭인역 개명 캠페인’을 펼쳤다.

이날 한국자유총연맹 종로구지회와 주민들은 동묘앞역의 개명 필요성을 알리고 공감대 형성을 위해 전단지 배부 및 서명운동을 진행했다.

동묘벼룩시장으로 널리 알려진 동묘(東廟)는 삼국지의 장수인 관우, 즉 관왕의 위패를 모신 사당 ‘동관왕묘’를 뜻한다. 임진왜란 때 온 명나라 장수들이 조선에 주둔하며 관왕묘를 세우고자 하여 선조 34년에 완공됐으며 1963년 보물 제142호로 지정됐다.

이에 종로구는 중국 명나라의 재신을 모신 사당인 동묘를 보물로 보전해야 하는 이유와 문화재적 가치에 대해 재고해 볼 필요가 있다는 입장이다. 동묘가 우리나라와 종로의 역사에 큰 의미를 지닌 곳이라 보기 어려운 데다 지역 고유의 이름이라고 할 수 없기 때문이다.

구는 지하철 1·6호선 동묘앞역의 이름을 조선시대 한성부의 숭신방·인창방에서 유래한 숭인으로 바꾸는 방안 추진을 검토하고 있다. 종로에 깊은 애정을 가진 구민들과 인근 상인들 또한 동묘앞역을 숭인역으로 바꿔줄 것을 계속해서 요구하는 중이다.

정문헌 구청장은 “지역주민과 상인들의 오랜 바람이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.