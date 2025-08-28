키아프·프리즈와 연계한 다양한 문화 체험 행사, 도산공원·청담·압구정 일대서 진행 스탬프 투어·야간 전시·공연 등 다양한 프로그램으로 시민·관광객 참여 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 조성명)는 ‘2025 키아프·프리즈 서울’ 개막일인 9월 3일 도산공원에서 ‘강남아트살롱’을 개최한다.

이번 행사는 강남의 예술 인프라와 세계적인 미술 박람회를 결합해 시민과 국내외 관광객에게 특별한 문화 체험을 제공하기 위해 마련됐다.

오후 5시부터 도산공원에서 열리는 강남아트살롱은 음악 공연, DJ 무대, 체험존과 라운지 등 다채로운 프로그램으로 구성된다. 공원과 진입로 100여 미터 구간의 40여 그루 나무에 조명을 밝혀, 빛과 예술이 어우러지는 축제 공간으로 탈바꿈한다.

특히 저녁 9시부터는 세계 3대 미술 박람회 ‘프리즈’가 주최하는 라이브 공연이 열려 관람객에게 잊지 못할 예술의 밤을 선사할 예정이다.

같은 날에는 압구정·청담·삼성 일대에서 ‘청담나잇’이 진행된다. 송은, 갤러리 나우, 페로탕, 글래드스톤, 한솥아트스페이스, 탕 컨템포러리 아트 등 22개 유명 갤러리와 미술관이 자정까지 문을 열고, 작가와의 만남, 와인 시음, 음악 공연 등 다채로운 프로그램을 선보인다.

구는 서울관광재단과 협력해 저녁 6시부터 10시까지 무료 셔틀버스를 운행해 관람객들이 주요 갤러리를 편리하게 오갈 수 있도록 지원한다.

또 8월 28일부터 9월 3일까지는 신사·압구정·청담·논현 일대 40개 갤러리가 참여하는 ‘갤러리 스탬프 투어’가 진행된다. 참여 갤러리를 방문해 스티커를 모은 뒤 코엑스 1층 동문 근처 종합안내데스크에 제출하면, 모은 개수에 따라 ▲키아프·프리즈 서울 입장권 ▲어테이션 앰플, 러쉬 비누, 달바 앰플 등 화장품 ▲생활용품 ▲미술관 초대권 등 다양한 사은품을 받을 수 있다.

이번 스탬프 투어에는 협찬 기업의 참여로 현장 혜택도 풍성하다. 갤러리아 명품관, 한솥 아트스페이스, 포스코 미술관, 로얄 갤러리, 보자르 갤러리에서는 화장품, 간식, 커피 등을 제공한다.

조성명 강남구청장은 “강남아트살롱은 세계적인 미술 박람회와 연계해 강남을 찾은 시민과 관광객 모두가 예술을 즐기고 교류할 수 있는 장이 될 것”이라며 “앞으로도 강남이 예술과 문화의 중심지로 자리매김할 수 있도록 다양한 예술 콘텐츠를 지속적으로 발굴·지원하겠다”고 밝혔다.