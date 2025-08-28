외식업(15개), 의류‧임가공(8개) 등 다양...최대 1억 원, 연 1.5% 고정금리

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 내수 경기 침체로 어려움을 겪는 지역 내 52개 중소기업‧소상공인에 총 31억8300만 원 융자를 지원했다고 밝혔다.

이번 지원은 경기 둔화로 자금흐름이 경직된 상황에서 현장의 자금 유동성을 보강했다는 점에서 의미가 크다.

운영자금과 시설자금 등 기업별 수요에 맞춘 형태로 집행돼 단기 유동성 확보부터 생산성 개선까지 실질적 체감효과를 가져왔다는 평가다.

지원 업체는 외식업(15개), 의류‧임가공(8개), 전자상거래‧유통(8개), 건축‧인테리어(5개), 자동차‧기계(4개) 등 다양하다.

매출액별로는 1억 원 미만 업체가 20개, 1억 원 이상 5억 원 미만이 23개, 5억 원 이상 10억 원 미만이 5개, 10억 원 이상이 4개다.

52개 선정 업체 가운데 5억 원 미만 업체가 43개소(약 82%)로 가장 많은 비중을 차지하는데, 이는 영세·소규모 업체 중심의 지원 기조를 보여준다.

앞서 구는 7월 지역 내 중소기업과 소상공인을 대상으로 신청을 받았으며, 총 82개 업체를 접수했다.

사업장 현장 실사와 신용평가, 담보 능력 등을 종합적으로 검토했으며, 이후 중소기업육성기금 운용심의위원회의 심의를 거쳐 최종적으로 52개 업체를 선정했다.

융자 조건은 업체당 최대 1억 원, 연 1.5% 고정금리다. 상환은 2년 거치 후 3년 균등분할로 진행된다.

오언석 도봉구청장은 “이번 융자지원이 자금 조달에 어려움을 겪는 지역 소상공인들에게 실질적인 보탬이 되길 바란다“며 ”앞으로도 기업 현장의 애로사항을 살피고, 필요한 지원이 신속히 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다“고 말했다.