구민의 안전한 부동산 거래와 정보 접근성 강화 위해 각종 부동산 정책 민원 서식도 원클릭으로 바로

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 구민의 안전한 부동산 거래와 정보 접근성 강화를 위해 성북구 누리집에 부동산 정책 길잡이, 시장 동향, 민원 편의를 통합한 종합형 콘텐츠를 구축했다.

부동산 콘텐츠는 ▲ 부동산 분야 ▲ 내 손 안의 부동산 길잡이 ▲ 성북구 부동산 시장동향으로 구성됐다.

‘부동산 분야’는 각종 부동산 민원 서식에 대해 작성하는 방법을 쉽게 설명한 안내서와 각종 서식을 한 번에 접속해 확인 할 수 있도록 구성했다. 구 관계자는 “필요한 서식을 찾고 누구나 쉽고 빠르게 작성할 수 있도록 구민의 편의성을 높이기 위해 노력했다”고 말했다.

‘내 손안의 부동산 길잡이’는 다양한 부동산 정책을 담았다. 2025년 달라지는 부동산 관련 법령 사항, 성북구 1인 가구가 알아야 할 부동산 정보, 기타(조상 땅 찾기, 도로명주소, 토지 이동 등) 정보 등을 추가 보완해 전자책자로 구축했다.

‘성북구 부동산 시장동향’에는 매매·전세·월세 등의 거래 현황과 가격 변화 등 부동산 시장 동향을 분석한 자료를 제공했다. 신뢰성 있는 자료를 기반으로 구민이 매매·임대차 거래를 할 때 보다 합리적인 의사결정을 할 수 있도록 돕기 위한 자료다.

이승로 성북구청장은 “구민이 신뢰할 수 있고 실질적으로 활용할 수 있는 종합형 부동산 정보를 제공한다는 점에서 의미가 크다”며 “부동산 시장 정보 부족으로 전세사기 등을 경험하는 주민이 없도록 합리적이고 안전한 거래를 위한 부동산 콘텐츠를 지속적으로 보완해 나가겠다”고 말했다.

성북구는 온라인 정보 이용에 취약한 주민을 위해 성북구청과 동주민센터 민원실에 ‘내 손안의 부동산 길잡이’와 ‘부동산정책 서식가이드’ 책자를 비치했다.