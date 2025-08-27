[헤럴드경제=조범자 기자] 스포츠 IT 기업 브이씨가 런칭한 러닝 브랜드 ‘뉴런’(NU:RUN)이 오는 10월 12일 경기도 하남시 미사경정공원에서 2025 뉴런 한강마라톤 대회를 개최한다.

뉴런은 국내 사용률 1위 GPS 골프워치 기업 보이스캐디의 기술력에 러너들의 실제 경험을 더해 이달 탄생한 신규 러닝 브랜드다. “러너가 직접 만들면 다르다”는 철학을 바탕으로 스마트 스포츠 문화를 만들어가고 있다.

이번 대회는 10㎞와 5㎞ 두 개 코스로 운영되며, 입금 기준 선착순 2000명이 참가할 수 있다.

김준오 뉴런 대표는 “누구나 꿈꾸는 하프 마라톤의 거리 21㎞에 담긴 의미를 반영해 10㎞와 5㎞ 코스를 준비했다”며 “참가자들이 안전하고 즐겁게 달릴 수 있도록 최고의 경험을 제공하겠다”고 전했다.

참가자 전원에게는 뉴런 티셔츠와 스포츠 양말 등 기본 기념품과 함께 허닭 아르기닌과 닭가슴살, 디오에스앤유니크 선크림이 제공된다. 또 대회 현장에서는 완주한 러너들에게 완주 메달과 생수, 그리고 칭따오 논알콜릭 레몬 음료와 허닭 통고구마, 저당 프로틴칩이 제공된다.

뉴런 R21 러닝워치 착용자들에게는 특별한 혜택이 주어진다. 현장에서 별도의 라운지 부스를 이용할 수 있으며, 전문 트레이너가 제공하는 스포츠 마사지와 테이핑 서비스, 그리고 핑거푸드 케이터링이 마련돼 참가자들의 만족도를 더욱 높일 예정이다.

이번 행사는 보이스캐디가 주최하고 런코리아㈜가 주관한다. 세부 안내는 대회 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.