이인선 국민의힘 대구시당위원장 취임

[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]이인선 국회의원(대구 수성구을)이 국민의힘 대구시당 위원장으로 공식 취임했다.

27일 국민의힘 대구시당에 따르면 전날 국민의힘 대구시당 강당에서 열린 ‘국민의힘 대구‧경북 시도당위원장 합동취임식 및 주요당직자 임명장 수여식’에는 김승수, 최은석, 임종득 국회의원, 기초·광역의원, 주요당직자 및 당원 300여명이 참석했다.

이번 행사는 이인선 신임 대구시당위원장과 구자근 경북도당위원장이 함께 취임식을 진행해 더욱 의미있는 자리가 됐다. 행사는 두 위원장의 취임사를 시작으로 주요 당직자 임명장 수여, 단체 사진 촬영 순으로 진행됐다.

취임사에서 이인선 위원장은 “보수의 심장 대구에서 시당위원장의 중책을 맡게 된 것은 무거운 책임”이라며 “국민의힘은 더 이상 안주해선 안 된다. 대구·경북이 다시 대한민국 정치의 중심이 되도록 혼신의 힘을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.

이어 “대구경북통합신공항 건설, 취수원 이전, 청년 인구 유출 해결이라는 세 가지 핵심 현안을 반드시 해결해 지역의 미래를 열겠다”고 강조했다.

또 국회 여성가족위원장으로서 “가족 친화적 정책과 청소년 맞춤형 지원 정책을 통해 대구·경북의 지속가능한 사회 기반을 마련하겠다”고 덧붙였다.

이날 행사에서는 대구시당 부위원장과 각 상설위원회 위원장 등 주요 당직자에 대한 임명장 수여도 진행됐다.

이인선 위원장은 “이 자리에 함께한 당직자 한 분 한 분이 국민의힘의 기둥이자 주춧돌”이라며 “지역 민심을 정확히 읽고, 당원 중심의 정당 민주주의를 실현해 나가겠다”고 다짐했다.

한편 이인선 국회의원은 대구 수성구을 재선 의원으로 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원을 역임하고, 현재는 국회 기획재정위원회 위원이자 여성가족위원장을 맡고 있다.

그동안 대구경북과학기술원(DGIST) 원장, 경북도 정무부지사 및 경제부지사, 대구경북경제자유구역청장 등을 역임했으며 국회에서는 국민의힘 원내부대표와 원내대표 비서실장 등 주요 당직을 수행해 왔다.