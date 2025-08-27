장애인 고객의 편리하고 안전한 가전 사용 지원 느린 학습자·발달장애 아동 위한 도서 출판 가전 사용 교육하는 일일 학교도 운영

[헤럴드경제=서경원 기자] LG전자(대표 조주완)가 장애인 고객들이 보다 쉽고 안전하게 가전제품을 사용하도록 지원하는 활동을 확대한다. 제품 접근성을 높여 ESG 비전인 ‘모두의 더 나은 삶(Better Life for All)’을 적극 실천하는 차원이다.

LG전자는 비영리단체인 한국장애인재활협회, 피치마켓과 협력해 서울과 창원, 평택, 구미 등 전국 각지의 장애인 기관 20곳에서 장애 고객들에게 가전 제품 사용법을 알려주는 ‘쉬운 가전 프로젝트’를 진행하고 있다. 이 활동은 임직원들의 자발적인 참여로 올해 말까지 진행된다.

LG전자는 성별, 나이, 장애 유무와 상관없이 모든 고객이 가전을 편리하게 사용하도록 자체 개발한 보조 액세서리 ‘LG 컴포트 키트(LG Comfort Kit)’ 총 600개를 장애인 복지관 20곳에 전달하고, 이를 활용해 가전을 보다 쉽게 사용할 수 있는 방법을 안내한다. 예를 들어 세탁기 도어를 여닫기 용이하게 돕는 액세사리 ‘이지핸들’을 어떻게 세탁기 도어에 부착하는지 알려주고 적은 힘으로도 사용할 수 있는 방법을 설명한다.

느린 학습자나 발달장애 아동이 가전제품 사용법과 작동 원리를 쉽게 이해할 수 있게 제작한 ‘쉬운 글 도서’ 1500권과 시각 장애인을 위한 점자 스티커도 전달한다. 또 ‘쉬운 글 도서’를 활용해 화재 위험 예방을 위한 올바른 전자레인지 사용법을 알려주는 등 가전제품 안전 교육도 진행한다.

LG전자는 지난해에도 ‘쉬운 가전 프로젝트’ 시범 운영을 통해 총 10개 복지관에 ‘쉬운 글 도서’ 750권과 ‘LG 컴포트 키트’ 700개를 전달한 바 있다.

‘쉬운 글 도서’는 ▷냉장고 ▷에어컨 ▷청소기 ▷TV ▷세탁기 ▷전자레인지 편으로 제작돼 현재까지 누적 발행 부수 2만 부를 넘었다. 발달장애 아동뿐 아니라 일반 초등학교 등에서도 교육용 자료로 호응을 얻어 올해 중에는 도서와 전자책(e-Book)으로 정식 출판하고자 준비를 하고 있다.

느린 학습자 및 발달장애 아동·청소년을 중심으로 진행하던 ‘가전 학교 원데이 클래스’ 역시 비장애 어린이까지 확대 진행하고 있다. ‘가전 학교 원데이 클래스’는 놀이를 통해 가전제품의 전기적·기계적 원리를 자연스럽게 학습하고 안전하게 사용하도록 지원하는 활동이다. 현재까지 특수학급과 LG전자 베스트샵 등에서 총 27번 진행됐으며, 180명의 아동·청소년이 참여했다.

앞으로도 LG전자는 고객의 가전제품 접근성을 높이기 위한 활동을 적극적으로 실시하며, 차별화된 고객경험을 제공하기 위해 노력한다는 계획이다. LG전자 윤대식 대외협력담당은 “모든 고객이 더 나은 편의를 경험하고, 제품을 쉽고 안전하게 사용할 수 있도록 다양한 노력을 이어갈 것”라고 말했다.