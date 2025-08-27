[헤럴드경제=김영철 기자] 미국 소비자들의 체감 경기 현황을 살필 수 있는 미 경제조사단체 콘퍼런스보드의 소비자신뢰지수가 8월 들어 하락한 것으로 26일(미 동부시간) 나타났다.

8월 미국 소비자신뢰지수는 97.4(1985년=100 기준)로, 지난 98.7 대비 소폭 낮아졌다고 AP·블룸버그통신이 이날 보도했다. 이는 전문가 전망치와 대체로 일치하는 수준이라고 AP는 전했다.

소비자의 단기 전망 지표는 74.8로, 경기 침체 가능성을 시사하는 기준점(80)을 하회했다.

소비자신뢰지수 하락은 관세와 일자리를 둘러싼 불확실성을 소비자들이 불안 요인으로 보고 있음을 방증한다고 AP는 짚었다.

블룸버그는 도널드 트럼프 행정부의 변덕스러운 무역 정책에 따른 소비자들의 물가 상승 우려 언급이 증가했다고 보도했다.

콘퍼런스보드의 소비자신뢰지수는 소비자들의 설문 답변을 계량화한 ‘연성’(soft) 지표다. 경제 주체의 심리를 반영한다는 측면에서 실물 경기 선행 자료로 여겨진다.