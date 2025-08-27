中유학생 비자 취소 추진 트럼프 “60만명의 학생, 매우 중요하다” 극우 유튜버 “공산당 스파이 안돼” 트럼프 “바닥권 대학들 끝장날수도”

[헤럴드경제=김수한 기자] 미국 내 중국인 유학생 비자를 취소하겠다던 도널드 트럼프 미국 대통령이 입장을 바꿔 중국인 학생 60만명을 받아들일 것이라고 밝히자 지지자들이 반발하고 있다고 미국 정치전문매체 더힐이 26일(현지시간) 보도했다.

앞서 트럼프 대통령은 전날 백악관에서 열린 이재명 대통령과의 한미정상회담 때 “우리는 중국과 잘 지낼 것”이라며 “우리가 그 학생(중국인 유학생)들을 받아들이지 않을 것이라는 이야기가 있는데, 우리는 그 학생들을 받아들일 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이어 “60만명의 학생, 그들은 매우 중요하다”고 밝혔다.

이는 지난 5월말 마코 루비오 국무장관이 발표한 중국인 유학생들에 대한 “공격적인 비자 취소” 방침에서 180도 선회한 것이다.

당시 루비오 장관은 성명을 통해 “중국 공산당과 관련”이 있는 학생 또는 “핵심 분야에서 공부”하는 중국 학생들이 비자 취소 대상에 포함된다고 밝혔다.

이후 트럼프 대통령은 지난 6월 런던에서 열린 미중 제2차 고위급 무역 협상 후 소셜미디어에 올린 글에서도 중국인 유학생들에 대해 “나는 늘 괜찮다고 생각했다”며 비자 취소 의지를 밝힌 바 있다.

지난해 11월 미국 국무부 교육문화국과 국제교육연구소가 발간한 ‘오픈 도어’에 따르면 2023∼2024학년도에 미국 대학에서 유학 중인 중국 출신 학생은 27만7000여 명이다. 미국 전체 외국 유학생의 약 25% 수준이다.

그가 언급한 ‘중국인 학생 60만명’은 현재 미국 대학에서 유학 중인 중국 출신 학생 숫자의 배 이상인 것으로 추정된다.

트럼프 대통령의 이번 발언은 중국인 유학생들을 적극 받아들여 미국 대학의 재정난을 완화하겠다는 취지로 보인다.

하지만, 마가(MAGA·Make America Great Again·미국을 다시 위대하게·트럼프의 선거 구호)로 불리는 트럼프 대통령의 핵심 지지층은 이에 반발하고 있다고 더힐은 전했다.

보도에 따르면 마조리 테일러 그린 연방 하원의원(공화·조지아)은 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “우리는 중국 공산당에 충성할지 모르는 60만명의 중국 학생들이 미국 대학에 다니도록 받아들여서는 안 된다”고 썼다.

그는 이어 “왜 우리가 미국 학생들의 자리를 대체할 중국 학생 60만명을 받아들여야 하나”라며 “우리는 그것을 허용해서는 안 된다”고 덧붙였다.

마가 진영에 큰 영향력을 가진 극우 성향 유튜버 로라 루머도 엑스에 “공산당 스파이 역할도 하는 것으로 여겨지는 ‘학생들’ 60만명이 미국으로 더 들어오길 원하는 사람은 없다”고 썼다.

트럼프 대통령은 이날 국무회의에서 ‘중국인 학생 60만명’ 발언에 대한 취재진 질문에 “나는 그 학생들(중국인 학생들)과 다른 나라 학생들이 (미국에) 오는 것을 좋아한다”고 답했다.

그는 이어 “그들이 오지 않으면 어떤 일이 일어날지 아느냐. 우리 대학 시스템은 매우 빠르게 끝장날 것”이라며 주로 피해를 보는 쪽은 “정상급 대학들이 아니라 바닥에서 허덕대는 대학들일 것”이라고 덧붙였다.