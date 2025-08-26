[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구청 앞 광장이 구민 모두가 이용할 수 있는 열린 문화 공간이 되어 특별한 여름밤의 추억을 만들어 주었다.

마포구(구청장 박강수)는 8월 26일 저녁 7시 가족과 함께 특별한 여름밤을 보낼 수 있도록 도심 속 포레 시네마 ‘엄빠랑 영화 광장’ 행사를 마포 구민 광장에서 개최했다.

이번 행사는 구청 앞 광장에 새롭게 설치된 대형 전광판(미디어캔버스)를 활용해 진행되는 무료 야외 영화 상영 프로그램으로, 온 가족이 즐길 수 있는 애니매이션 영화로 시작됐다.

이날 영화를 보기 위해 약 300여 명의 가족이 간식거리를 준비해 마포 구민광장을 찾았다.

상영에 앞서 진행된 풍선공연과 마술쇼는 아이들의 큰 호응을 얻었으며, 현장에는 포토존, 푸드트럭 등을 마련해 다양한 즐길 거리도 제공했다.

또, 캠핑 의자와 빈백을 배치해 편안한 환경에서 아이들의 눈높이에 맞게 우리말 더빙 영화로 상영해 온 가족이 함께 즐길 수 있도록 했다.

특별한 여름밤을 선사한‘엄빠랑 영화 광장’은 8월 26일부터 9월 8일까지 이어질 예정이다.

2008년 마포구청사가 마포중앙도서관 자리에서 현재 위치로 이전한 뒤 구청 앞 광장은 한때 재개발 반대 시위대와 철거민들이 불법 점유하는 공간으로 활용됐다.

이를 막기 위해 설치한 대형 화분은 오히려 미관을 해치고 보행을 방해하는 요소가 되었으나, 민선 8기로 들어서면서 대형 화분을 걷어내고 광장 주변을 깨끗하게 정비해 구민 광장으로 조성했다.

그렇게 17년 만에 비로소 구민 광장은 광장으로서 제 기능을 되찾게 됐다.

마포구는 청사 외벽에 설치된 미디어 캔버스를 통해 평시에는 구정 소식과 생활 정보를 제공, 지난 7월 1일에 처음으로 야외 무료 영화 상영을 했다.

7월 26일부터 8월 17일까지는 어린이들을 위한 물놀이장을 설치해 마음껏 놀도록 했다.

박강수 마포구청장은 “광장은 도시의 거실과 같은 역할을 한다”며 “앞으로도 마포 구민광장에서 영화, 스포츠 등 다양한 문화행사를 열어 주민들이 사람을 만나고 문화와 예술을 즐기는 열린 공간이 되도록 하겠다”고 밝혔다.