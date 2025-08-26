[헤럴드경제=나은정 기자] 가수 장윤정의 남편이자 아나운서 출신 방송인 도경완이 후배 김진웅 아나운서의 ‘서브’ 발언 논란에 직접 입장을 밝혔다.

도경완은 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “저희 부부의 모습이 누군가에게는 한쪽으로 기울어져 보일지 모른다. 그러나 저희 부부는 서로 존중하고 배려하며 단단하게 의지하고 살아가고 있다”며 김 아나운서에게 사과 문자를 받았다고 밝혔다.

이어 “이번 일로 저희 가족과 가족을 사랑해주시는 분들께 상처를 입힌 것 같아 속이 상했지만, 이로 인해 또 다른 이가 상처받는 일은 없었으면 한다”며 “다시 밝은 모습으로 인사드리겠다”고 덧붙였다.

앞서 김 아나운서는 지난 24일 방송된 KBS 2TV 예능프로그램 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서 결혼정보업체 상담 중 “난 도경완 선배처럼 못 산다. 선배에게 결례일 수도 있지만, 누군가의 서브로는 못 산다”고 발언해 논란을 빚었다.

발언 이후 장윤정은 해당 내용이 담긴 언론 보도를 캡처해 “상대가 웃지 못하는 말이나 행동은 농담이나 장난으로 포장될 수 없다”며 “가족 사이에 서브는 없다”고 강한 불쾌감을 드러냈다.

논란이 커지자 김 아나운서는 사과문을 내고 “경솔한 발언으로 도경완·장윤정 선배님께 심려를 끼쳐드려 사과드린다”며 “아직까지 경험도 부족하고, 스스로에겐 귀하게 찾아온 기회인 듯해 의욕만 앞서다 보니 신중하지 못했다. 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 늘 경각심을 갖겠다”고 고개 숙였다.

이에 장윤정은 그가 개인적으로 연락해 사과했음을 알리며 “사과하는 데에는 용기가 필요했을 테고, 사과를 해오면 그 마음을 생각해서라도 받아야 한다고 생각한다”면서 김 아나운서의 행복을 빌었다.

그러나 김 아나운서를 향한 비판 여론은 계속됐다. 제작진은 해당 방송분 다시보기 서비스를 중단했지만, KBS 시청자 청원 게시판에는 ‘김진웅 아나운서의 모든 프로그램 하차 및 퇴사 청원’이라는 제목의 글까지 올라오는 등 하차 요구가 쇄도하고 있다.

청원인은 “공영방송 아나운서는 단순 방송 진행자가 아니라 국민 앞에서 품격과 신뢰를 보여야 하는 자리인데, 김 아나운서의 발언은 그 품격을 훼손한 것”이라며 “부적절한 발언으로 특정인을 공개적으로 깎아내렸다”고 지적했다. 청원은 한 달 내 1000명 이상이 동의하면 KBS 관련 부서 책임자가 직접 답변을 내야 한다.