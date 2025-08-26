[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]신상진 성남시장은 26일 시청 집무실에서 시 결혼장려 정책 ‘솔로몬의 선택’ 참여를 통해 만난 예비부부 2쌍과 차담을 갖고 청첩장을 받았다.

신 시장은 청첩장을 받으며 “솔로몬의 선택이라는 좋은 기회를 통해 소중한 인연을 맺게 된 것을 진심으로 축하한다”며 예비부부들을 축복했다.

이날 간담회에서는 축복 인사와 함께 참여자들의 생생한 경험담을 듣고 향후 정책 개선 방안을 논의하는 시간도 가졌다.

특히 신 시장은 “뚝심 있게 추진해 온 정책이 실제 결혼과 출산으로 이어지고 있어 큰 보람을 느낀다”며 “참여자들의 소중한 의견을 적극 반영해 정책의 완성도를 더욱 높여나가겠다”고 덧붙였다.

성남시가 2023년 7월부터 추진하고 있는 ‘솔로몬의 선택’은 현재까지 17기 행사를 통해 참여자 810쌍 중 398쌍(49%)의 커플 매칭을 성사시키는 성과를 거뒀다. 이 중 12쌍이 결혼했거나 결혼을 앞두고 있으며, 실제로 1명의 아이가 태어났고 1명 출산 예정으로 의미 있는 결실을 맺고 있다.

성남시는 18기 ‘솔로몬의 선택’을 9월 28일 코이카 야외 운동장에서 오징어게임 콘셉트로 개최할 예정이다. 참여 신청은 다음달 5일까지 성남시 홈페이지 등을 통해 하면 된다.