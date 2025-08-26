용인특례시, ‘용인특례시 시민축구단’ 창단 보고회 개최 이상일 시장 “2030년 K리그1 승격 목표...평균 관중 8000명 가량인 시민과 팬 사랑 많이 받는 구단 함께 만들자”

[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]“힘찬 도전과 멋진 승부로 110만 용인특례시민의 큰 사랑을 받는 프로축구단이 되도록 응원하고 지원하겠다”

이상일 용인특례시장은 26일 시청 에이스홀에서 열린 ‘용인특례시 시민프로축구단(이하 용인FC) 창단 진행상황 보고회’에서 용인특례시 시민프로축구단의 목표와 운영에 설명했다.

이 시장은 ‘용인FC’의 5대 핵심가치로 ▷단합(시민과 함께 만드는 공동체) ▷도전(승리를 위한 투지·열정) ▷책임(공정하고 투명한 경영) ▷소통(시민, 지역공동체와의 신뢰형성) ▷성장(문화와 산업, 지역이 조화를 이루는 성장)을 강조했다.

내년부터 프로축구 K리그2에 참여하는 ‘용인FC’가 팬들에게 사랑을 받는 구단으로 성장하고, 성과 창출로 지속가능한 재정 기반을 구축하며, 유소년 선수를 육성하고 지역경제 발전에 기여하는 노력을 기울이겠다고 했다.

이상일 시장은 “가칭 ‘용인FC’가 투명하고 공정한 윤리적 경영을 바탕으로 시민과 소통하고, 사회에 공헌하는 구단으로 성장할 수 있도록 노력하겠다”며 “내년에 ’용인FC‘가 좋은 성적을 낼 수 있도록 잘 뒷받침할 것이며, 시민과 팬의 사랑을 많이 받아 평균 8000명 정도의 관중이 모일 수 있도록 시민들과 함께 힘을 모으겠다“고 했다. ”2030년에는 ‘용인FC’를 K리그1으로 승격하도록 한다는 목표를 가지고 있는데 개인적으론 더 빨리 승격했으면 하는 바람이다”라고 했다.

이날 보고회에서는 이상일 시장을 비롯해 ‘용인FC’ 관계자와 창단준비위원회, 시민 약 250여명이 참석했고, 용인특례시 시민프로축구단의 김진형 단장과 최윤겸 감독, 이동국 전력강화실장이 창단 과정에서 각자 맡은 역할과 진행상황을 설명했다.

김진형 단장은 ‘용인FC’ 중점 추진 과제와 선수단 운영, 홍보·마케팅, 조직문화 형성 등 창단 과정에 대한 계획을 세부적으로 설명했다.

내년부터 K2리그에 참여하는 ‘용인FC’는 27명에서 최대 32명의 선수를 영입해 팀을 구성할 예정이다. 선수 선발과 팀 운영은 데이터를 기반으로 객관적인 선수 평가 시스템을 마련하고, 과학적인 훈련 방식을 도입해 체계적인 관리와 육성 전략을 세운다.

선수단은 실력이 검증된 핵심선수와 장기적으로 육성할 수 있는 젊은 유망주를 집중 영입할 예정이다. 또, ‘용인FC’ 유스팀에서 육성한 선수들을 자체 승급하고, 5명까지 허용된 외국인 선수도 적극 활용한다.

시는 ‘용인FC’를 시민과 함께 만들고, 지역과 함께 성장하는 구단이 될 수 있도록 다양한 전략을 수립했다.

팬 중심의 소통 프로그램을 진행해 구단에 대한 관심을 높이고, 다양한 채널을 활용해 이용자 특성에 맞춘 홍보 채널을 운영한다.

또, 다양한 기관과 스폰서 계약을 체결하고, 다양한 기관과 협업을 통한 상품과 굿즈 판매를 통한 수익창출 방안도 마련한다.

아울러 저변 확대와 구단의 인지도를 높이기 위해 시민체감 생활밀착형 사업을 개발하고, 사회취약계층을 위한 프로그램을 마련해 사회공헌 활동에도 적극 참여한다.

‘용인FC’는 지역과 함께 성장하는 혁신적 구단 운영체제를 구축하기 위해 성과 중심의 조직문화를 조성하고, 전문인력 육성과 직무교육 강화 프로그램을 운영할 방침이다.

아울러 내년 K2리그 ‘용인FC’의 홈구장으로 사용할 ‘용인미르스타디움’의 활용도를 높이고, 관객이 쾌적하고 안전하게 경기를 관람할 수 있도록 시설 개선에도 박차를 가하고 있다.

‘용인FC’의 성공적인 운영을 위해 지역내 기업인들도 힘을 더한다. 이날 보고회에서 ‘용인FC’와 용인상공회의소는 동반 성장을 위한 상생협약을 체결했다.

협약에 따라 ‘용인FC’는 용인에 있는 기업의 상품을 홍보한다. 용인상공회의소는 기업 스폰서십 관련 홍보를 협조하고, ‘용인FC’와 공동으로 사회공헌 활동을 펼친다.

시는 지난 3월 ‘용인FC’의 창단을 공식 발표하고, 준비위원회를 발족했다. 이어 4월에는 창단T/F활동을 시작했고, 팀 창단을 위한 조례제정과 법인 변경을 완료했다.

이어 8월 11일 한국프로축구연맹 이사회에서 K2리그 회원 가입안이 통과돼 실질적인 창단 승인을 받았고, 내년 1월 2026시즌 K리그2 공식 참가를 위한 마지막 단계인 연맹 총회 의결을 앞두고 있다.