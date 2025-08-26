10월 14일엔 파라과이와 격돌

[헤럴드경제=조범자 기자] 한국 축구 대표팀이 10월 A매치 기간 국내에서 브라질·파라과이와 2연전을 갖는다.

대한축구협회는 대표팀이 오는 10월 국제축구연맹(FIFA)가 정한 A매치 기간을 활용해 하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기 2경기를 치른다고 26일 밝혔다.

홍명보 감독이 이끄는 대표팀은 10월 10일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 브라질과 맞붙고, 이어 14일 오후 8시에 같은 장소에서 파라과이와 대결한다.

국가대표팀이 브라질과 가장 최근에 맞붙은 건 2022년 12월 카타르 월드컵 16강전이다. 한국은 당시 브라질에 1-4로 패했다. 국내에서 맞대결은 2022년 6월 서울월드컵경기장에서의 친선경기 이후 3년 4개월만이다.

브라질과 상대 전적은 1승 7패다. FIFA 랭킹은 한국이 23위, 브라질이 5위다.

브라질은 현재 2026 북중미 월드컵 남미예선 3위에 올라있으며, 남은 예선 2경기 결과와 관계 없이 월드컵 본선 진출을 확정 지은 상황이다.

한편 홍명보호는 북중미 월드컵 무대인 미국에서 9월 7일(이하 한국시간) 미국과, 10일 멕시코와 친선경기를 치른다.