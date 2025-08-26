[헤럴드경제=박세정 기자] “결국 가격 100만원 낮췄다?”

세계 최초 두 번 접는 스마트폰으로 주목받았던 화웨이의 ‘트리폴드폰’이 100만원 낮은 가격으로 새롭게 등장한다.

이 제품은 출시 초기만 해도 삼성보다 앞선 트리폴드폰으로 선풍적인 관심을 끌었다. 하지만 화면이 깨지는 등 허술한 제품 완성도로 구매 취소가 속출했다. 377만~453만원에 달하는 고가에도 품질 문제로 결국 소비자 외면을 받으면서, 화웨이가 가격 인하 카드를 꺼낸 것으로 보인다.

화웨이에 이어 삼성전자 역시 연내 트리폴드폰 출시를 예고해, ‘두 번 접는 스마트폰’의 경쟁도 본격화될 것으로 보인다.

글로벌 ICT 업계에 따르면, 중국 IT팁스터(정보유출자) 딩자오 슈마는 웨이보를 통해 화웨이의 차기 트리폴드폰 ‘화웨이XTs’의 가격이 전작보다 약 100만원 가량 저렴해진 1만5000위안(약 291만원)이 될 것이라고 언급했다.

차기작 ‘화웨이XTs’는 세계 첫 트리폴드폰인 ‘메이트XT’에 이어 화웨이가 두 번째로 선보이는 ‘두 번 접는 스마트폰’이다.

지난해 9월10일 출시된 화웨이의 ‘메이트 XT’는 출시 전 진행한 사전 예약에서 2주간 약 650만대의 선주문을 기록하며 폭발적인 관심을 끌었다. 하지만 정작 출시 후 한 달 간 실제 판매량은 사전 판매의 1%에도 채 미치지 못하는 2만대에 그쳤다. 품질 문제가 불거지면서, 사전 예약을 걸어 두었다가 실구매를 취소한 사례가 속출한 탓이다.

실제 ‘메이트 XT’ 제품을 초기 수령한 소비자들 사이에선 제품 내구성과 완성도 문제가 초기부터 불거졌다. 판매 직후부터 화면이 파손되는 사례가 속출했다. 소셜미디어(SNS)에서도 ‘메이트 XT’의 화면 파손을 겪었다는 소비자들의 게시글이 잇따라 올라오기도 했다.

400만원 안팎의 높은 가격도 실제 판매에 발목을 잡았다. ‘메이트 XT‘의 가격은 377만~453만원대다. 다른 폴더블폰을 2~3대 구매할 수 있는 가격이다. 제품이 파손됐을 경우 수리비만 최대 300만원대에 달해 실제 제품의 시장성이 크지 않다는 평가가 나오기도 했다.

화웨이가 차기 제품의 가격을 100만원 가량 낮춘 것도 이같은 요인이 반영된 것으로 풀이된다. 차기 ‘메이트 XTs는 전작 제품의 디자인을 유지하면서도 카메라 기능 등이 개선될 것으로 알려졌다. 화웨이의 자체 모바일 애플리케이션 프로세서(AP) ‘기린 9020 칩‘을 탑재된다. 출시는 내달 10일 경으로 예상된다.

한편, 삼성전자도 연내 트리폴드폰 출시를 예고해, 맞불 경쟁도 본격화된다. 앞서 노태문 삼성전자 DX부문장 직무대행(사장)은 지난 7월 갤럭시Z 폴더블폰 언팩 현장에서 ‘트리폴드폰’을 연내 출시하겠다고 공언한 바 있다.