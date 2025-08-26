서부 전략거점, 동·서부 시너지 확대

하나금융그룹은 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA)에 ‘Hana Bank(하나 뱅크) USA LA’ 지점을 열었다고 26일 밝혔다. 약 22년 만에 미국에서 새로 문을 연 거점 점포다.

지난 25일 열린 개점식에는 이은형 하나금융그룹 부회장을 비롯해 김영완 LA 총영사, 권홍사 반도건설 회장, 조병태 세계한상대회 리딩CEO 공동의장, 박형만 만희 복지재단 이사장, 하용화 솔로몬보험그룹 회장 등 주요 인사를 비롯해 현지 고객과 교민들이 참석했다.

이은형 하나금융그룹 부회장은 “많은 한인들이 꿈과 비전을 갖고 지역 공동체를 이루며 함께 성장해 온 이곳 LA에서 그룹의 새로운 출발을 알리게 돼 매우 의미가 깊다”며 “손님을 위한 편리하고 혁신적인 금융서비스는 물론, 리테일과 기업금융이 결합된 통합 금융솔루션을 통해 LA 교민과 지역사회가 번영할 수 있도록 든든한 금융파트너로서의 역할을 충실히 수행할 것”이라고 말했다.

‘하나 뱅크 USA’는 하나은행의 미국 현지법인이다. 중소기업 대출과 리테일(소매) 중심의 금융서비스를 주력으로 본점과 뉴욕지점, 플러싱지점 등 미국 동부 지역에서 영업 역량을 집중해 왔다.약 22년 만에 미국에 신규 채널을 확장한 하나금융그룹은 새 지점을 서부 지역 전략적 거점 점포로 삼고, 미국 동서부 전역에 있는 기존 채널과의 유기적으로 시너지를 확대할 계획이다.

하나 뱅크 USA는 지난 2022년 3분기 흑자전환에 성공했다. 지난 5월에는 현지 금융당국으로부터 적용받던 모든 제한 사항이 해제되며 미국 지역 내 신규 영업채널과 사업 확대 기반을 갖췄다.

하나금융그룹은 단순한 물리적 채널 확장을 넘어 현지화 전략에 맞춘 지역 밀착형 영업을 강화해 미국 전역에 걸쳐 균형 잡힌 영업망을 구축할 방침이다. 김벼리 기자