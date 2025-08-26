李대통령-트럼프 140분간 정상회담 李“난 페이스메이커” 트럼프 “기쁜일” 트럼프, 마스가 관심 “선박 부흥 기대” 첨단동맹 확인…정상간 호감도 높여

“세계 지도자 중에 전 세계의 평화 문제에 트럼프 대통령님처럼 이렇게 관심을 가지고 실제 성과를 낸 건 처음이다. 피스메이커(peacemaker)로서의 역할이 정말 눈에 띄는 것 같다.”(이재명 대통령, 한미정상회담 모두발언)

“이재명 대통령은 미국으로부터 완전한 지원을 받게 될 것이다.”(도널드 트럼프 미국대통령, 한미정상회담 발언)

이 대통령이 25일(현지시간) 트럼프 대통령과의 첫 한미 정상회담을 성공리에 마쳤다. 화기애애한 분위기 속에 진행된 회담은 한미동맹의 가치를 서로 확인하고 정상들간의 상호 호감과 신뢰도를 높였다는 평가다.

당초 정상회담은 둘의 만남 직전까지 한치 앞을 모르는 상황이었다. 트럼프가 회담을 3시간 앞두고 자신의 SNS에 “한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가. 숙청 또는 혁명같이 보인다”라고 적은 것이다. 나중 이 대통령이 만나 가짜뉴스에 의한 오해라는 것을 알려주긴 했지만 두 정상이 만나기 직전에 회담이 어그러지는 것 아니냐는 추측까지 돌았다.

이 대통령은 워싱턴DC 백악관에 오후 12시 33분에 도착했다. 당초 12시로 예정됐던 정상회담은 트럼프 대통령의 행정명령 서명식 일정으로 인해 30분 가량 늦춰졌다.

트럼프 대통령은 백악관 정문에서 이 대통령을 마중나와 직접 영접했고, 둘은 악수한 뒤 카메라를 바라보고 트럼프 대통령의 집무실인 오벌오피스로 향했다. 12시 43분부터 시작된 정상회담은 약 50분간 언론 질의 및 공개회담을 가진 뒤 오후 1시 41분부터 오찬을 시작했다. 오찬을 겸한 확대회담은 오후 2시 59분까지 약 1시간 10분간 오찬을 진행했다.

화기애애한 분위기 속 진행된 기자회견에서 이 대통령은 트럼프를 향해 “남북관계를 풀 수 있는 유일한 인물이 트럼프 대통령이다. (트럼프 대통령이) 피스메이커를 하시면 페이스메이커(pacemaker)로 열심히 지원하겠다”고 말했다.

이에 대해 트럼프는 “대단히 기쁜 말”이라고 화답했다.

이어 이 대통령은 “전 세계 유일 분단국가인 한반도도 평화를 만들어주셔서 김정은도 만나시고 북한에도 ‘트럼프월드’를 지어서 골프도 치게 해주시길 바란다”며 “가급적 전 세계에서 유일하게 분단국가로 남아 있는 한반도에도 평화를 만들어달라”며 “김정은(북한 국무위원장)도 만나달라”고 요청했다.

이어 “든든한 한미동맹을 기반으로 대한민국이 성장해 왔고 군사, 경제, 과학기술 분야까지 확장해 미래형으로 발전시켰으면 한다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 우선 이 대통령에 “선거에서 이긴 것을 축하한다”면서 “김정은과 저는 두터운 관계를 가져왔고 지금도 마찬가지다. 올해 만날 수 있길 바란다. 이 대통령이 적절한 대북 정책을 통해 관계가 진전되길 바란다”고 화답했다.

한미 관세협상에서 대한민국의 주요 협상 카드가 됐던 ‘마스가(MASGA)’ 프로젝트에 대해서도 트럼프는 높은 관심을 나타냈다.

트럼프 대통령은 “한국 측에서 추가적인 관세협상에 관심 있는 것을 안다”면서 “특히 조선업에 대한 많은 얘기를 나눌 것인데, 미국에서 다시 배가 만들어지길 바라고 있다”고 했다.

또 “미국은 최고의 군사장비를 갖고 있다”면서 “뛰어난 군사장비를 (한국이) 구매할 것을 기대한다”고 도했다.

트럼프 대통령은 주한미군 기지 부지의 소유권을 취득하고 싶다는 의사도 드러냈다. 트럼프는 “(주한미군 기지 부지를) 주는 것과 임대하는 것에는 큰 차이가 있다. 제가 하고 싶은 일 중 하나는 큰 요새가 있는 땅에 대한 소유권을 달라고 요청하는 것일 수도 있다“고 했다.

또 10월 말 경주에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석할 수 있다고 트럼프는 밝혔다. 트럼프 대통령은 “(APEC에) 기꺼이 참석할 것”이라면서 “조만간 한국에 방문하는 것이 가능할 것”이라고 말했다.

공개회담에 이은 만찬자리에서는 트럼프 대통령이 이 대통령을 추켜세우며 “‘당신은 전사다, 당신은 미국으로부터 완전한 지원을 받게 될 것이다” 등의 말로 여러 차례 친밀감을 강조하기도 했다.

이 대통령이 올 가을 열리는 경주 APEC에 김정은 북한 국무위원장과의 만남을 권유하자 트럼프 대통령이 “슬기로운 제안”이라면서 이 대통령에 화답했다.

이 대통령은 트럼프 대통령에게 “우리 둘은 비슷한 배경을 갖고 있다”며 과거 암살 위협으로 목숨을 잃을 뻔한 상황을 언급하며 친밀감을 높였고 트럼프도 이에 공감했다.

양 정상은 첫 만남을 기념하며 서로 선물을 주고 받기도 했다. 이 대통령이 정상회담 기념 서명식에서 방명록에 사인한 펜을 두고 트럼프가 관심을 나타내자 이 대통령은 현장에서 곧바로 펜을 선물하기도 했고, 명장이 만든 금속 거북선, 골프광 트럼프를 위한 퍼터, ‘마가’(MAGA, 미국을 다시 위대하게) 카우보이모자 등을 건넸다.

트럼프 대통령도 이 대통령과 참모진에게 선물을 나눠줬다. 트럼프 대통령은 아울러 ‘당신은 위대한 지도자다. 한국은 당신과 함께 더 높은 곳에서 놀라운 미래를 갖게 될 것이다. 난 언제나 당신과 함께 있다’는 메시지를 직접 써서 자신의 피습 사진이 담긴 사진첩을 이 대통령에게 선물했다. 이어 트럼프 대통령은 오찬을 겸한 확대 회담을 마친 뒤 참석자들을 ‘기프트 룸’으로 안내해 마음에 드는 선물을 고르도록 권했고 마가 모자와 골프공, 셔츠용 핀 등에 직접 사인을 해줬다고 한다. 자신의 기념 동전도 모두에게 나눴다.

다만 이날의 업무 오찬은 당초 예상됐던 관세협상의 세부조율 문제 한미동맹 현대화 등 구체적인 경제협력, 국방·안보와 관련한 사안은 논의 조차 되지 않았다. 당초 예상됐던 농축산물 추가개방, 주한미군 전략적 유연성 강화에 대한 논의가 추가로 없었다는 것이다.

워싱턴DC=서영상 기자, 강문규 기자