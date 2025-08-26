[헤럴드경제=양대근 기자] 아우디 공식딜러 아이언오토(대표이사 김민규)가 지난 24일 파라다이스 호텔 부산 영화의 전당에서 열린 ‘2025 국제스트리밍페스티벌 글로벌 OTT 어워즈’에 공식 의전 차량을 지원했다고 26일 밝혔다.

아이언오토는 ‘더 뉴 아우디 A5’, ‘더 뉴 아우디 Q5’, 그리고 아우디의 차세대 전기차 전용 플랫폼 PPE(Premium Platform Electric)를 최초로 적용한 전기 세단 ‘더 뉴 A6 e-트론’을 비롯한 다양한 프리미엄 라인업을 의전 차량으로 제공했다. 이를 통해 국내외 배우와 주요 인사들에게 프리미엄 모빌리티 경험을 선사하며, 행사의 위상을 한층 높였다.

‘2025 국제스트리밍페스티벌 글로벌 OTT 어워즈’는 전 세계 TV·OTT·온라인 콘텐츠를 아우르는 국제 시상식으로, 기존 ACA & 글로벌 OTT 어워즈를 확대·재편해 올해 처음 국제스트리밍페스티벌의 공식 프로그램으로 출범했다. 총 14개 경쟁 부문과 4개 초청 부문을 운영하며, 향후 글로벌 OTT 산업 전반의 콘텐츠·창작자·기술 성과를 조명하는 국내 최대·유일의 글로벌 스트리밍 시상식으로 자리매김할 예정이다.

아이언오토 김민규 대표는 “국내 최대의 글로벌 스트리밍 축제에 공식 의전 차량을 지원하게 되어 뜻깊게 생각한다”며, “앞으로도 다양한 분야의 후원 활동을 통해 아우디의 지속가능한 프리미엄 모빌리티 가치를 널리 알리겠다”고 전했다.

한편, 아이언오토는 부산, 울산, 경남 지역을 기반으로 하는 아우디 공식 딜러사다. 2019년 국내 최대 규모의 아우디 양산 서비스센터를 오픈한 이후, 현재 4개 신차 전시장과 공식 인증 중고차 전시장 1곳, 6개 서비스센터를 운영하며 지역 고객에게 프리미엄 서비스를 제공하고 있다.