[헤럴드경제=박혜림 기자] 국내 대표 AI 기업 NC AI와 모바일·플랫폼 전문기업 유라클이 AI 기반 혁신 서비스의 확산과 기업 시장 공략을 위해 전략적 업무협약을 체결했다.

NC AI는 전날인 25일 유라클과 판교 NC AI 사옥에서 업무협약(MOU)을 체결하고, VARCO의 기업시장 확대를 위한 공동 프로젝트에 착수한다고 26일 밝혔다.

양사는 이번 MOU를 바탕으로 AI 기술과 모바일 플랫폼을 접목한 혁신적 서비스의 공동 개발 및 상용화에 나선다. 또 국내외 다양한 기업 고객에게 AI 기반 솔루션을 확대 적용하는 데 포괄적으로 협력할 계획이다.

이번 협약은 양사의 핵심 역량 결합을 통한 시너지 창출과 VARCO 플랫폼의 기업 고객사 확대를 목표로 한다. NC AI가 개발·운영하는 AI ‘VARCO’는 첨단 인공지능 기술 기반으로 다양한 산업 군에서 AI 혁신을 촉진하고 있다.

여기에 유라클의 AI플랫폼 ‘아테나’의 역량이 더해져 기업내 AI 활용도화 효과를 높일 전망이다. 최근 유라클은 다수 기업의 AI전환 사업을 수주, 플랫폼의 효과성을 입증했다. 이런 가운데 유라클이 가진 플랫폼 역량과 NC AI의 VARCO를 결합, 다양한 멀티 모달 데이터를 보유한 기업까지 만족시키는 맞춤형 AI플랫폼을 제공할 수 있을 것으로 예상된다.

이연수 NC AI 대표는 “유라클과의 협력을 통해 VARCO 서비스의 기업 영역 확대와 기술 고도화를 기대한다”며 “앞으로도 혁신적인 AI 플랫폼 개발에 매진해 고객 가치를 극대화할 것”이라고 말했다.

권태일 유라클 대표는 “이번 NC AI와의 제휴로 기업이 가지고 있는 다양한 멀티 모달 데이터를 활용한 AI 서비스 모델 개발이 가능해진 것”이라며 “유라클의 아테나 플랫폼은 궁극적으로 모든 기업의 AI전환 바람을 충족하는 AI 서비스 플랫폼으로 거듭날 것”이라고 말했다.