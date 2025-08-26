중구, 구에서 추진 중인 1인가구 관련사업 전수조사 및 분석 조사결과 토대로 정책 발굴·보완해 ‘1인가구 종합계획’반영 예정 9월에 문 여는‘1인가구지원센터’를 거점으로 소통 강화 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울시 자치구 중 1인가구 비율(54.1%)이 두 번째로 높은 중구(구청장 김길성)가 1인가구 지원사업을 체계적으로 정비하기 위해 본격적인 밑작업에 나섰다.

중구는 올해 실시한 1인가구 실태조사에 이어, 구에서 추진 중인 1인가구 사업을 전수 조사했다. 그 결과 중구는 33개 부서에서 100개의 1인가구 사업을 직·간접적으로 수행하고 있는 것으로 파악했다.

구는 조사한 사업을 △1인가구만을 대상으로 한 37개 사업과 △1인가구 체감도가 높은 밀접 사업 63개로 나누고, 이를 △사회적 관계 △건강 △안전 △경제 △주거 등 5개 분야로 분류·체계화했다.

분석 결과 사회적 관계(35%)분야 비중이 가장 높았고 이어 건강(26%), 안전(16%), 경제(13%), 주거(10%) 순으로 나타났다. 연령대별로는 어르신은 건강, 청년층은 취업 등 경제 분야, 중장년층은 사회적 관계 지원을 중심으로 맞춤형 사업이 추진되고 있었다.

먼저, 1인가구의 가장 큰 과제로 꼽히는 ‘사회적 고립’ 해소를 위해 다양한 사업을 운영하고 있다. 대표적으로 1인가구들이 모여 요리를 만들고 식사하며 교류하는 ‘소셜다이닝’은 중장년층 중심에서 올해 청년층까지 참여 대상을 넓히며 큰 호응을 얻고 있다. 또한 러닝, 원예, 미술치료 등을 함께하며 유대감을 쌓는 ‘싱글벨’도 꾸준히 인기를 끌고 있다.

아울러 △전입 주민에게 생활물품과 생활 안내 홍보물을 담은 ‘1인가구 전입 웰컴키트’를 제공해 지역 정착을 돕고, △사회적 고립 위험 1인가구에게는 지역 상점에서 자유롭게 사용할 수 있는 40만 원 한도내 ‘안녕쿠폰’을 지급하고 있다.

이 밖에도 구는 현관문 안전장치·스마트 초인종·가정용 CCTV 등 안심장비 지원, 홀로 사는 어르신을 위한 마음돌봄, 청년 자격증 응시료 지원, 주거안심매니저가 상담부터 계약 동행까지 지원하는 등 실속있는 지원을 펼치며 1인가구의 든든한 동반자가 되고 있다.

지난 실태조사 결과 1인가구 전연령대에서 건강과 안전에 대한 불안이 공통적으로 제기됐고, 사회적 관계 형성에 대한 지속적 지원이 필요한 것으로 나타났다.

중구는 이번 조사·분석 결과와 실태조사 내용을 토대로 ‘중구 1인가구 종합계획’을 수립하고 정책 고도화에 나설 예정이다.

특히, 오는 9월 을지누리센터에 문을 여는 ‘1인가구지원센터’를 거점으로 정책을 체계적으로 추진할 계획이다.

김길성 중구청장은 “1인 가구가 증가하며 정책 수요도 늘어가고 있다”며 “정밀한 사업 분석을 토대로 1인가구가 지역 공동체 안에서 더불어 살아갈 수 있는 다양한 정책을 마련해 나가겠다”고 밝혔다.