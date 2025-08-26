[헤럴드경제=신동윤 기자] 시가총액 2위 가상자산이자 ‘알트코인(비트코인을 제외한 가상자산)’ 대장주 이더리움 가격이 4년 만에 ‘사상 최고가’ 기록을 경신한 지 하루 만에 9% 가까이 급락세를 보이고 있다.

26일 글로벌 가상자산 시황중계앱 코인마켓캡에 따르면 오전 6시 27분 현재 이더리움 가격은 24시간 전보다 8.94% 급락한 4366.43달러에 거래 중이다.

전날 이더리움 가격은 4955달러까지 치솟으며 사상 첫 5000달러 진입을 눈앞에 두기도 했다.

하지만, 이후 ‘숨고르기’에 들어간 모습을 보이며 4700달러 선까지 내려온 이후 또 한번 급락세를 보이면서 4300달러 대까지 내려 앉은 모양새다.

이날 하락세는 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed-연준) 의장의 예상 밖 ‘비둘기(완화 선호)’적 메시지로 급등세를 보였던 가상자산 가격이 단기 조정 국면에 들어갔기 때문으로 읽힌다.

앞서 파월 의장은 지난 22일(현지시간) 잭슨홀 미팅에서 “정책을 변경할 수 있는 위치에 있다”면서 금리 인하를 시사한 바 있다.

하지만, 이후 고조됐던 금리 인하 기대감이 식으며 투자자들의 경계심이 커진 모양새다.

이날 하락은 연내 금리 인하폭이 예상보다 작을 수 있다는 의구심에서 비롯됐다. 파월 의장은 당시 고용 둔화를 이유로 “정책이 제한적인 영역에 있고 기본 전망과 위험 균형의 변화에 따라 정책 입장을 조정할 수 있다”고 밝혔다. 그러나 올해 연설은 지난해 “정책 조정(금리 인하)의 시기가 왔고 방향은 분명하다”는 발언보다 한층 신중했다.

이에 따라 금리 선물 시장은 연설 직후 9월 인하 가능성을 70%대에서 90%대로 높였다가 현재는 다시 80%대로 조정한 상태다. 연내 총 인하폭 전망도 0.5%포인트(가능성 47.9%)와 0.75%포인트(34.2%)를 놓고 갈리고 있다.

여기에 미 상무부가 29일 발표할 7월 PCE 물가지수도 금리 인하 여건을 조성하는 데 우호적이지 않을 것으로 예상된다. 식료품·에너지를 제외한 근원 PCE 물가지수는 7월에 전년 동월 대비 2.9% 상승했을 전망인데, 이는 6월(2.8%)보다 높은 수준이자 5개월 만의 최고치다.

크리스 라킨 모건스탠리 이트레이드 매니징 디렉터는 “이제 논의는 연준이 얼마나 공격적으로 나설지에 집중될 것”이라며 “현재 노동시장 둔화 신호가 인플레이션 우려를 압도하는 것처럼 보이긴 하나, Fed는 (물가 상승률) 2% 목표를 포기하지 않았다”고 진단했다.

주말 동안 가상자산 대장주 비트코인을 대량 보유한 ‘고래’ 투자자가 2만4000개에 이르는 비트코인을 매도하면서 강제 청산이 잇따른 점도 이더리움 약세에 영향을 미쳤다는 분석도 나온다. 비트코인은 암호화폐 시장의 전체적인 흐름을 가늠하는 지표 역할을 하므로, 비트코인의 급락은 대부분의 알트코인 가격에도 영향을 미치게 됐다는 것이다.

미국 투자 전문매체 모틀리풀에 따르면 LMAX 그룹의 시장 전략가 조엘 크루거는 인베스터스 비즈니스 데일리와의 인터뷰에서 “비트코인이 이번 주 초반 압박을 받고 있다”며 “이번 하락은 미국 달러화에 대한 수요 회복, 주식 선물 약세, 그리고 주말 동안의 변동성에 따른 차익 실현 가능성을 반영한다”고 말했다.

미 가상자산 거래소 코인베이스에 따르면 미 동부 시간 이날 오후 4시 44분(서부 1시 44분) 비트코인 1개당 가격은 24시간 전보다 2.42% 하락한 10만9785달러에 거래됐다. 비트코인 가격이 11만달러선 아래로 떨어진 것은 지난 2일 이후 처음이다.

다만, 중장기적으로 봤을 때 이더리움 가격 상승세는 지속될 것이란 전망에 더 힘이 실리는 상황이다.

샘 게어 모나크자산운용 최고투자책임자는 “현재 가상자산 시장은 긍정적인 분위기 속에서도 과열 조짐은 없다”며 “이더리움은 조만간 5000달러를 돌파해 계속 상승할 것”이라고 내다봤다.

이더리움에 대한 기관들의 수요 증가도 상승세에 영향을 끼쳤다. 더블록에 따르면 전 세계 기업들이 보유한 이더리움 수량은 총 410만 개를 넘어섰으며, 이는 이더리움 총 공급량의 약 3.4% 수준이다. 지난 22일에는 이더리움 현물 상장지수펀드에 총 3억3770만 달러의 자금이 유입됐다.

이더리움 기반으로 발행되는 스테이블코인의 확산과 현물 상장지수펀드(ETF) 스테이킹 승인 기대감 등에 따라 기관들은 이더리움을 대거 사들이고 있다.

아서 헤이즈 비트멕스 설립자는 “이더리움이 강세장 동안 최대 2만 달러까지 오를 수 있다”며 “트럼프 행정부의 가상자산 친화 정책과 기업들의 자금 유입이 상승장을 이끌 것”이라고 분석했다.