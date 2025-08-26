이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 정상회담을 하며 악수하고 있다. [연합]
이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 정상회담을 하며 악수하고 있다. [연합]

[헤럴드경제=김지헌 기자] 트럼프, 李대통령에 “위대한 지도자…완전한 美지원 받을 것”


raw@heraldcorp.com