[헤럴드경제=김지헌 기자] 트럼프, 李대통령에 “위대한 지도자…완전한 美지원 받을 것”
입력 2025-08-26 06:45:30 수정 2025-08-26 08:48:08
트럼프, 李대통령 펜보고 “나이스” 연발…예상보다 길어진 140분간 회담 [한미정상회담]
[헤럴드경제(워싱턴DC)=서영상 기자, 강문규 기자] “좋은 펜(nice pen)입니다. 괜찮으시면 제가 사용하겠습니다.”(도널드 트럼프 미국 대통령) “영광이죠. 대통령님이 하시는 사인에 아주 잘 어울릴 겁니다.”(이재명 대통령) 이 대통령은 25일(현지시간) 한미정상회담 직전 백악관 방명록 작성에 사용한 자신의 서명용 펜을 트럼프 대통령에게 즉석에서 선
[헤럴드경제=차민주 기자] “둘 중 뭐가 진짜야?” 영화 ‘타짜’에 출연한 김혜수 배우의 연기 장면이다. 별다른 것 없어 보이는 사진 두 장이지만, 사실 둘 중 하나는 생성형 인공지능(AI)이 만들었다. 오른쪽이 바로 AI가 만든 사진. AI 사진 제작 툴 ‘나노바나나’에 명령어(프롬프트)를 넣어 제작한 결과다. ‘제2의 지브리 열풍’이라 불리는 AI 툴 나노바나나가 정보기술(ICT) 업계에서 새롭게 주목받고 있다. 압도적인 기술력을 자랑하지만 출처가 분명치 않아, 업계의 궁금증을 증폭시키고 있다. 업계에선 구글이 개발한 것으로 추정 중이다. 발등에 불이 떨어진 건 게임 3D 그래픽 업종이다. 나노바나나가 간단한 프롬프트만으로 전문가 수준의 2D·3D 사진을 제작하면서, 3D 관련 기술자들의 고용 안정이 휘청이고 있단 분석이다. ICT 업계에 따르면 AI 툴 나노바나나가 IT업계를 뒤흔들 ‘게임 체인저’로 주목받고 있다. 이날 구글 트렌드에 따르면 지난 30일(7월 22일~8월 22
[헤럴드경제=차민주 기자] “둘 중 뭐가 진짜야?” 영화 ‘타짜’에 출연한 김혜수 배우의 연기 장면이다. 별다른 것 없어 보이는 사진 두 장이지만, 사실 둘 중 하나는 생성형 인공지능(AI)이 만들었다. 오른쪽이 바로 AI가 만든 사진. AI 사진 제작 툴 ‘나노바나나’에 명령어(프롬프트)를 넣어 제작한 결과다. ‘제2의 지브리 열풍’이라 불리는 AI 툴 나노바나나가 정보기술(ICT) 업계에서 새롭게 주목받고 있다. 압도적인 기술력을 자랑하지만 출처가 분명치 않아, 업계의 궁금증을 증폭시키고 있다. 업계에선 구글이 개발한 것으로 추정 중이다. 발등에 불이 떨어진 건 게임 3D 그래픽 업종이다. 나노바나나가 간단한 프롬프트만으로 전문가 수준의 2D·3D 사진을 제작하면서, 3D 관련 기술자들의 고용 안정이 휘청이고 있단 분석이다. ICT 업계에 따르면 AI 툴 나노바나나가 IT업계를 뒤흔들 ‘게임 체인저’로 주목받고 있다. 이날 구글 트렌드에 따르면 지난 30일(7월 22일~8월 22
40대~50대 ‘날벼락’…“9000명 해고합니다” 최악 ‘희망퇴직’ 결국 터졌다
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “결국 터질 게 터졌다” 9000명 또 해고한다. 마이크로소프트(MS)가 불과 두 달 만에 역대급 구조조정을 또 발표했다. 앞서 6000명을 해고 한 데 이어 이젠 40~50대 관리자급을 대상으로 한 대규모 인력 감원을 발표했다. 국내 기업들도 50대를 겨냥한 대규모 희망퇴직에 나섰다. 40대~50대 직장인들의 위기라는 말이 나올 정도다. MS는 최근 약 9000명을 해고할 것이라고 밝혔다. 올해 들어서만 세 번째다. MS는 지난 1월 저성과자 중심으로 전체 직원의 약 1%를 감원했고, 5월에는 6000명을 감원했다. MS 역사상 가장 큰 구조조정이다. ‘ 감원의 주요 타깃은 중간 관리자 직책이다. 40대~50대가 다수인 관리층을 제거해 조직의 유연성과 효율성을 높이기 위한 취지다. 50대 과장 인력이 수두룩한 KT도 대규모 희망 퇴직을 실시, 2800명이 회사를 떠났다. LG유플러스도 파격적인 위로금을 걸고 3년 만에 희망퇴직을 단행한다. 만 50세 이