[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시의회는 지난 23일 황남동주민자치센터 앞에서 ‘APEC 놀이터-의회랑 놀자’ 행사를 열었다.

이날 행사는 지방분권시대를 맞아 지방의회 역할을 시민들에게 알리고 오는 10월 말 경주에서 열리는 ‘2025 APEC 정상회의’ 성공개최 분위기를 확산하기 위해 마련했다.

경주시의회는 시민은 물론 국내·외 관광객 누구나 쉽게 어울릴 수 있는 ‘참여형 축제’로 만들기 위해 다양한 지역에서 여러 연령대의 관광객이 찾는 황리단길을 행사 장소로 선택했다.

주요 행사는 APEC·의회 전시관, 전통 갓 만들기, 전통 윷놀이 체험 등 시민과 관광객들의 참여 확대를 위해 다채로운 참여 이벤트를 마련해 큰 인기를 끌었다.

이동협 경주시의회 의장은 “이번 행사를 통해 경주시민과 관광객들이 시의회에 대해 올바르게 이해하는데 도움을 주고 APEC 정상회의 성공 개최에도 마음과 뜻을 모을 수 있었다”고 말했다.

이어 이락우 2025 APEC 정상회의 추진지원 특별위원장은 “알차게 준비한 이번 행사가 경주시민 뿐만 아니라 관광객에게도 큰 호응을 얻은 뜻깊은 행사였다“고 밝혔다.