[헤럴드경제=민성기 기자] 북한에 스타벅스나 이케아를 모방한 매장이 운영되고 있다는 외국인들의 증언이 나왔다.

뉴욕타임스(NYT)는 24일(현지시간) 최근 북한을 방문한 관광객과 유학생 등 외국인 3명으로부터 동영상을 입수했다면서 이같이 보도했다.

평양에 유학을 온 중국인 유학생은 북한에 대한 첫인상으로 “먹을 것과 따뜻한 옷이 부족하지 않을까 걱정했는데 막상 도착해 보니 꽤 호화로웠다”고 말했다.

특히 그는 평양에서 가장 고급스러운 장소 중 하나로 ‘낭랑 애국 금강관’을 꼽았다. 이곳은 가구, 주방용품, 식료품 등을 판매하는 쇼핑몰로 중국인 유학생들 사이에선 매장 구조와 제품이 스웨덴 가구회사인 이케아와 동일해 ‘북한판 이케아’라 불린다고 한다.

또한 이 쇼핑몰 내에선 스타벅스의 프리미엄 매장 ‘리저브’를 흉내 낸 커피숍도 영업 중이다.

이 커피숍의 이름은 ‘미래 리저브’이고, 스타벅스 로고의 별 대신 알파벳 ‘M’을 변형한 심볼이 사용된다.

이 중국 유학생은 커피 3잔에 25달러(약 3만4000원)를 지불했다면서 “평양은 물가가 비싸다”고 말했다.

또한 지난 4월 평양 마라톤대회에 참석한 스웨덴 출신 홍콩 거주자 요한 닐랜더는 북한에선 대부분의 결제가 휴대전화로 이뤄진다고 전했다.

닐랜더는 “물과 주스를 파는 노점상도 현금보다 QR코드 결제를 선호했다”며 “북한 주민들도 영상, 메시지, 택시, 쇼핑 앱 등 서방과 유사한 앱을 사용하고 있었다”고 소개했다.

최근 개장한 ‘원산갈마해안관광지구’에서 여름휴가를 보낸 러시아 관광객들도 호화로운 경험을 했다고 전했다.

상트페테르부르크 출신인 다리야 주브코바는 “그림처럼 완벽하게 꾸며진 곳 같았다”고 말했다.

주브코바는 미국과 일본, 중국산 맥주를 마시면서 해변에서 바비큐를 즐겼다는 경험담을 소개했다.

음식도 풍부해서 해산물과 구운 고기를 많이 먹었고, 리조트 내 쇼핑센터에선 러시아에서 치수가 없어 못 샀던 어그 부츠도 구입할 수 있었다는 것이다.

주브코바는 1주짜리 관광상품 가격으로 1400달러(약 194만 원)를 지불했다.

국제사회의 제재 때문에 외국 기업은 북한에 사치품을 유통하거나 합작회사를 운영하는 것이 불가능하다.

스타벅스는 북한에 매장이 없다고 밝혔고, 이케아도 “지식재산권 침해를 지속해 모니터링하고 필요시 조치를 취할 것”이라고 천명했다.