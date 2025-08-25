[헤럴드경제=박혜림 기자] “고철 상자 같은데?”

작지만 강력한 미니 PC가 노트북, 일반 데스크톱 컴퓨터의 대안으로 떠오르며 소비자들의 이목을 사로잡고 있다. 15분 만에 1억원 가량의 매출을 올리는 등 최근 눈에 띄는 성장세를 보이고 있다. 국내외 업체들도 소비자 공략에 박차를 가하고 있다.

25일 크라우드 펀딩 플랫폼 와디즈에 따르면 최근 포터블PC전문 브랜드 피코펄스의 고성능 게이밍 미니PC ‘R7’가 약 2주 간의 펀딩 기간 동안 4억7392만원 가량의 매출을 올렸다.

최종 펀딩 참여자 수도 931명에 달했다.

앞서 R7은 펀딩 오픈 15분만에 매출 1억원을 돌파한 데 이어, 하루 만에 2억원을 기록한 바 있다.

미니 PC는 전통적인 데스크톱보다 크기가 작고, 저전력이며, 비교적 저렴한 컴퓨터를 일컫는다. 일반적으로 웹 브라우징, 문서 작성, 영상 재생 등의 가벼운 작업에 적합한 것으로 알려져 있지만, 최근 들어 고성능 CPU·GPU를 적용한 제품들도 속속 등장하는 모양새다.

피코펄스 R7의 폭발적인 인기는 최근 몇 년 새 주목 받고 있는 미니PC 시장의 성장세와 무관하지 않다. 글로벌 시장조사업체 KBV 리서치(KBV Research)에 따르면 전 세계 미니PC 시장 규모는 2023년 약 29조2000억원에 불과했지만 2031년까지 40조2000억원 규모로 성장할 전망이다.

국내에서도 긍정적인 분위기다. 커넥트웨이브의 가격비교 서비스 다나와는 2024년 하반기 미니PC 거래액이 전년동기 대비 53%, 상반기 대비로는 62% 증가할 것이라 전망했다. 특히 해외 직구를 통한 미니PC 구매가 늘어날 것이라며, 전체 판매 금액 중 3%에 차지하던 해외구매 거래액 비중이 같은 기간 64%로 늘어날 것이라고 내다봤다.

이를 방증하듯 국내외 업체들도 한국 시장에 속속 미니PC를 선보이고 있다. ASUS는 지난달 엔비디아의 최신 인공지능(AI) 슈퍼칩 GB10을 탑재한 미니 AI PC를 출시했다. 대만의 미니PC 업체 GEEKOM(기컴)도 국내 시장에 공력을 쏟고 있다. 한화 90만원대의 고성능 미니PC만 선보이다가 지난 달 30만원대 가성비 미니PC를 내놨다. 물류IT전문기업 한국비즈넷도 올해 5월 미니PC를 선보이며 처음으로 PC판매시장에 진출했다.

업계에서는 미니PC의 꾸준한 인기가 작은 크기 대비 충분한 성능에서 비롯됐다고 본다. 공간을 효율적으로 사용할 수 있음에도 성능이 노트북, 데스크톱 못지 않다는 것이다. 아울러 적은 전력을 요구하는 만큼 환경에 관심이 있는 소비자들에게도 좋은 대안이 되고 있다고 분석하고 있다. 글로벌 시장조사업체 마켓 리서치 퓨처는 8월 보고서를 통해 “기술의 발전으로 처리 능력과 에너지 효율이 향상된 미니 PC가 소비자와 기업 모두에게 더욱 매력적인 선택이 되고 있다”고 말했다.