[헤럴드경제=김광우 기자] “이제 ‘김’도 못 사 먹겠네.”

대한민국 대표 밥도둑 ‘김’. 나이·국적 불문 누구나 좋아하는 맛에, 최근 유망한 수출 종목으로 떠오르고 있다. ‘검은 반도체’라는 별명이 붙을 정도.

하지만 앞으로도 인기가 유지될지는 미지수. 지속적인 생산량 감소가 예상되기 때문이다.

원인은 기후변화로 뜨거워진 바다. 김은 낮은 수온에서 양식이 적합하다. 하지만 우리나라 해수면 온도 상승세는 유난히 빠른 수준이다.

일각에서는 기후변화로 인해, 2100년까지 우리나라 김 생산량이 최대 60% 이상 급감할 수 있다는 예측도 나왔다.

부경대 연구팀이 발표한 ‘김·미역 양식의 기후변화 피해비용 분석’ 연구에 따르면 2050년 우리나라 김 생산량은 2001~2014년 평균 생산량 대비 최대 27.2%가량 감소할 것으로 예측됐다.

이는 온실가스가 현재 수준으로 배출될 경우를 가정한 결과다. 즉, 이대로 기후변화가 지속될 경우 생산량 감소가 이어질 것이라는 얘기. 심지어 속도는 더 빨라질 것으로 보인다. 연구에 따르면 2100년에는 김 생산량이 최대 61.6%까지 감소할 것으로 추산됐다.

우리나라 물김은 수온 22도 이하가 될 경우, 양식을 시작할 수 있다. 이후 5~15도로 해수 온도가 떨어졌을 때 효과적인 성장이 이뤄지고, 이후 비로소 수확할 수 있다. 날씨가 추워지는 가을철부터 이듬해 봄까지 생산할 수 있다는 얘기.

하지만 기후변화로 인해 해수 온도가 상승하며, 생산 시기는 줄어들고 있다. 김은 지역에 따라, 빠르면 9월 중순에 양식을 시작할 수 있었다. 하지만 여름철 폭염이 통상 가을철까지 이어지는 등, 좀처럼 더위가 꺾이지 않는 현상이 반복되며 양식 시기는 늦춰지고 있다.

실제 해수 온도 상승세는 가파르다. 국립수산과학원에 따르면 1968년부터 2023년까지 56년간 우리나라 해역 표층 수온은 1.44도 상승한 것으로 나타났다. 같은 기간 세계 평균 수온이 0.7도 상승한 것과 비교하면 2배 이상 빠른 속도다.

이에 생산량 감소 추세도 포착된다. 한국해양수산개발원에 따르면 2023년산 김 생산량은 1억3619만속으로 2022년산(1억5170만속)에 비해 10.2% 줄었다. 평년 생산량과 비교하면 13.4%가량 감소했다. 특히 생산 비중이 가장 높은 전남 지역의 경우 평년 대비 15%가 감소했다.

이후 2024년 생산량은 2023년에 비해 약 10%가량 다시 늘었다. 하지만 이는 정부의 신규 양식장 확장, 양식 기술 개선 등 인위적인 노력이 반영된 결과라는 게 업계의 시각이다. 향후 장기적인 해수 온도 상승이 지속될 경우, 생산량 감소 추세 또한 동반될 수밖에 없다는 것.

심지어 해수 온도 상승은 김의 품질 저하도 유발하고 있다. 한국식품연구원 연구팀에 따르면 해수면 온도가 높아질수록, 김의 단백질 함량은 감소하는 것으로 나타났다. 단백질이 가장 풍부한 해조류인 김에서 단백질 함량이 낮아지는 것은, 품질 저하를 뜻한다.

기후변화로 강수량이 증가하는 현상 또한 김의 품질 저하를 유발한다. 비가 많이 내려 바닷물로 유입될 경우, 김 등 해조류 체내에는 카드뮴 등 중금속이 더 많이 축적된다. 실제 지금도 다수 김 제품에서 카드뮴 오염이 발견되며, 회수 조치 되는 등 문제가 발생하고 있다.

김은 수산식품 수출 1위 품목으로, 최근 2년 연속 수출액 1조원을 돌파한 대표적인 ‘K-푸드’. 심지어 세계 김 시장의 70% 이상을 한국산 김이 차지하는 등 세계적으로 인기를 끌고 있다. 여기다 한국 콘텐츠의 인기와 함께 수요가 늘어나며 효자 수출품으로 자리매김하고 있다. 시장 전망 또한 긍정적이라는 얘기.

이에 정부 또한 기후변화에 대응해, 김 수급을 안정적으로 관리할 수 있는 대책을 마련하고 나섰다. 해양수산부는 지난 7월 폭발적인 김 수요에 대응하기 위해 2026년산 김 생산 면적을 확대해, 기후변화에 따른 산지 변동에 중장기적으로 대비하겠다고 발표했다.

해양수산부 관계자는 “김 산업이 안정적으로 발전하기 위해서는 지역 여건과 기후변화를 고려한 체계적인 수급 관리가 필요하다”라며, “앞으로도 국민 물가 부담은 완화하고, 김 산업 성장세를 이어나갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.