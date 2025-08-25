오산세교 우미린 센트럴시티의 중앙정원, 공간 부문 수상

[헤럴드경제=정주원 기자] 우미건설이 오산 세교 우미린 센트럴시티의 중앙정원 ‘수(水)·목(木)·원(圓)’으로 ‘K-디자인 어워드 2025’ 공간(Space) 부문에서 ‘위너(Winner)’로 선정됐다.

‘K-디자인 어워드’는 ▷대만의 ‘골든핀 디자인 어워드’ ▷홍콩의 ‘디자인 포 아시아 어워드’와 함께 아시아 3대 디자인 어워드로 꼽힌다. 10개국 37명 이상의 권위 있는 심사위원단이 시장성과 작품성을 동시에 평가해 수상작을 가린다.

우미건설은 브랜드 ‘린(Lynn)’ 리뉴얼 이후 단지 조경과 커뮤니티 설계에서 독창성을 강화해 왔다. 이번 수상작인 ‘수·목·원’은 약 2400㎡ 규모의 중앙정원으로, 자연의 생명성과 예술적 감각을 담아낸 공간으로 평가받았다.

정원 중앙에는 원형 연못과 분수가 배치돼 자연의 흐름과 역동성을 표현했으며, 이를 둘러싼 네 개의 조형 벤치와 조경 요소들이 하나의 회화처럼 유기적으로 연결돼 어느 위치에서든 감상할 수 있는 경관을 연출한다.

심사위원단은 이러한 공간의 예술성과 자연스러움의 조화를 높게 평가했다.

우미건설 관계자는 “오랫동안 고민해 온 린의 디자인 철학이 삶의 감각을 확장하고 예술과 자연을 함께 담아낼 수 있는 공간으로 인정받아 뜻깊다”며 “앞으로도 린만의 철학을 담은 공간 디자인으로 선도적인 주거문화를 만들어 가겠다”고 했다.