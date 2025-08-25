[헤럴드경제=나은정 기자] 인디밴드 나상현씨밴드의 보컬 나상현 측이 성추행 의혹에 대해 입장을 번복한 뒤 악플러들을 상대로 법적 대응에 나섰다.

나상현씨밴드 소속사 재뉴어리는 25일 “일부 온라인 사용자들에 의해 제기된 나상현씨밴드 멤버들의 특정 상황은 존재하지 않는 허위 사실”이라며 “나상현씨밴드에 대한 정보통신망법 위반(명예훼손), 업무방해, 모욕, 허위 사실 유포 등과 관련한 고소 및 고발을 접수 완료해 조사를 진행하고 있다”고 밝혔다.

소속사는 “나상현씨밴드 멤버들을 향한 악의적인 허위 사실 유포 및 모욕적 표현을 게시한 엑스(X·옛 트위터) 사용자 등을 대상으로 수사기관을 통해 신원을 파악하고 있다”면서 “지속적으로 발생 중인 SNS 상의 허위 사실 유포, 모욕적 표현 또한 모니터링을 통해 수집하고 있다”고 설명했다.

앞서 지난 5월께 나상현이 과거 술자리에서 동석한 여성에게 부적절한 신체접촉을 했다고 주장하는 글이 엑스를 중심으로 퍼졌다.

해당 글이 논란이 되자 나상현은 “과거 행동으로 인해 불쾌감이나 불편함을 겪으셨을 분들께 진심으로 사과드린다”며 “과거 음주 후 구체적인 정황들이 잘 기억나지 않지만, 지금이라도 개인적인 사과를 드리고 싶다”고 했다.

이어 “약 3~4년 전 음주 상태에서의 언행을 지적받고 크게 반성한 뒤, 주변인들의 도움도 받으며 꾸준히 문제를 개선하려 노력했다”며 “앞으로도 이와 관련하여 유사한 일이 발생하지 않도록 더 깊이 반성하고 노력하겠으며 다시 한번 불쾌감을 겪으신 당사자분께 사과드린다”고 고개를 숙였다.

그러나 사과 약 일주일 만에 소속사는 나상현이 사실관계가 충분히 확인되지 않은 상황에서 도의적 책임을 지기 위해 선제적으로 사과의 뜻을 밝힌 것이지, 해당 의혹은 사실이 아니라고 주장했다.

소속사는 이날도 “나상현씨밴드를 아껴주시는 팬 여러분께 미숙했던 초기 대응으로 혼란과 아쉬움을 드린 점 거듭 사과의 말씀 드린다”며 성추행 의혹을 반박했다.

나상현은 서울대 언론정보학과를 졸업하고 서강대 메타버스전문대학원 엔터테인먼트학을 전공한 재원으로, 나상현씨밴드를 결성해 2014년 7월 옴니버스 앨범 ‘늦은 새벽’으로 데뷔했다.