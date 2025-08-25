상생금융 압박 조단위 과징금 예고 4대 금융 최고 4조5664억원 부담 보통주자본비율 평균 0.37%P 낮출것 “은행 유동성 공급기능 저해될 수도”

정부의 상생 금융 압박과 조 단위의 과징금 부과 여파로 4대 금융지주(KB·신한·하나·우리)의 올해 세전이익이 당초 전망 대비 최대 18% 줄어들 것이라는 분석이 나왔다. 재무안정성을 보여주는 자본비율도 단기간에 상당폭 하락할 것으로 관측된다. 과도한 비용 부담이 금융권의 유동성 공급 기능을 제약해 시장 자금 흐름을 위축시킬 수 있다는 우려가 제기된다.

25일 삼성증권에 따르면 배드뱅크 설립 참여와 교육세 인상, 주택담보대출비율(LTV) 담합 및 홍콩 주가연계증권(ELS) 불완전판매 관련 과징금 부과가 4대 금융의 세전이익에 미치는 영향을 합산하면 10.5~18.3%로 추정된다.

LTV 담합 과징금을 2조원, 홍콩 ELS 과징금 비율을 50%로 가정한 시나리오를 기준으로 4대 금융이 총 4조5664억원의 비용을 부담해야 한다고 봤다. 그룹별로 보면 ▷KB금융 1조9210억원 ▷신한금융 1조312억원 ▷하나금융 9671억원 ▷우리금융 6471억원 등이다.

낙관적으로 LTV 담합 과징금을 1조원, 홍콩 ELS 과징금 비율을 25%로 책정하더라도 4대 금융의 세전이익 감소 규모는 2조6119억원에 달한다. 삼성증권은 홍콩 ELS 불완전판매 비율을 30%로 가정했는데 그보다 높을 경우에는 과징금 비율이 낮더라도 비용 부담이 커질 수 있다.

보통주자본비율(CET1)은 평균 0.37%포인트 낮추는 것으로 추산됐다. 이는 홍콩 ELS 과징금에 대한 낙관적 시나리오를 반영한 것으로 보수적으로 보면 하락폭이 0.43%포인트로 늘어난다. 이를 올해 2분기 말 기준 4대 금융의 평균 CET1에 반영하면 13.0% 수준까지 낮아지는 것이다.

과징금 납부는 이익 감소와 자본 축소로 이어지는데 동시에 추가적인 위험가중자산(RWA)을 쌓아야 하므로 자본비율을 낮추는 요인이 된다.

이러한 자본비율 훼손은 은행의 레버리지 확대 여력을 낮춰 시장 내 자금 흐름을 둔화시키는 것은 물론 주주환원 여력 제한으로도 이어지며 주주환원 강화 기조가 약화될 수 있다고 삼성증권은 판단했다.

특히 자본비율이 낮아지면 금융사로서는 RWA 관리에 나설 수밖에 없는데 그 과정에서 실물경제에 대한 대출 공급은 줄어들게 된다.

예컨대 앞선 분석대로 CET1이 평균 0.40%포인트 낮아지면 4대 금융은 이를 기존 수준에서 방어하기 위해 RWA를 24조6000억원 감축해야 한다. 이들 지주 산하 은행의 총자산 대비 위험가중자산 비중이 45%인 점을 감안하면 대출을 포함한 총 자산은 54조9000억원가량 줄어야 한다는 얘기다. 이때 상대적으로 위험가중치가 높은 신용대출, 소호대출, 중소기업대출의 감축 부담이 높아질 수 있고 이는 내수 경기에 부담을 키우는 결과를 초래할 수 있다.

김재우 삼성증권 연구원은 “개별 사안별로는 영향이 제한적일 수 있지만 이들을 모두 더하면 그 영향은 간과하기 어려운 수준”이라며 “은행 부담이 가중될수록 자본비율을 기반으로 유동성을 공급하는 은행의 특성상 오히려 현재 국내 경제가 필요로 하는 유동성 공급 기능이 저해될 수 있다”고 밝혔다.

더 큰 문제는 금융권의 부담이 여기서 그치지 않는다는 데 있다.

당장 다음달부터 본격화될 석유화학 사업재편 관련 금융 지원이나 정부가 첨단전략산업 육성을 위해 구상 중인 100조원 규모의 국민성장펀드 참여 등은 수천억원 규모의 비용 부담으로 작용할 것으로 전망된다. 특히 이들 이슈는 단기간에 끝나는 것이 아니라 장기간에 걸쳐 지속되기 때문에 금융권의 재무 부담과 리스크 누적으로 이어질 수 있다.

한 금융권 관계자는 “정부의 포용금융 취지는 충분히 이해하지만 우리로서는 책상 위에 어마어마한 청구서가 쌓여 있는 상황”이라며 “경영 여건이 녹록지 않은 상황에서 각종 비용 부담이 커지다 보니 본연의 금융 역할에 차질이 생길 수 있다는 우려까지 나온다”고 전했다. 김은희 기자