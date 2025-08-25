280억원 수준 수익 올려

[헤럴드경제=정목희 기자] 글로벌 시장에서 선풍적인 인기를 끌고 있는 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 본격적인 극장 개봉을 하지 않았는데도 북미 지역 박스오피스 1위에 올랐다.

미국 엔터테인먼트 매체인 버라이어티는 한국 문화를 바탕으로 한 소니 픽처스 애니메이션이 제작한 ‘케데헌’이 23∼24일 주말 동안 북미 극장가에서 1800달러∼2000달러(약 280억원)의 수익을 올릴 것으로 추산됐다고 24일(현지시간) 보도했다.

이는 개봉 3주차인 워너브라더스 디스커버리의 공포 영화 ‘웨폰’을 1560만 달러를 뛰어넘는 수치다. 넷플릭스가 공식 수익을 공개하지 않아 정확한 수익은 집계되지 않았다. 이번 박스오피스 1위는 ‘케데헌’이 본격적인 극장 개봉이 되지 않았다는 점에서 이례적이라는 평가다.

지난 6월 넷플릭스 스트리밍 서비스로 공개된 ‘케데헌’은 이후 글로벌 시장에서 폭발적인 인기를 끌자, 넷플릭스는 23일과 24일 이틀 동안만 북미 극장가에서 ‘싱어롱(sing-along)’ 스페셜 이벤트 형식으로 상영했다. 싱어롱 이벤트는 영화나 뮤지컬 등을 관람하면서 관객들이 단순히 감상하는 것을 넘어 적극적으로 참여하며 즐길 수 있는 특별 상영회다.

이번 이벤트에 북미에서만 1700개가 넘는 극장이 참여했고, 이 중 1000개가 넘는 상영관의 티켓이 매진된 것으로 알려졌다.

애플이나 아마존 같은 경쟁 스트리밍 업체들이 극장 개봉을 통해 영화 수익과 인지도를 높여온 것과 달리 넷플릭스는 대부분 구독자 중심 전략을 고수해 왔다.

블룸버그 통신은 “자사 오리지널 영화로는 박스오피스 수익을 크게 노리지 않는 넷플릭스가 극장에서 거둔 드문 성과”라고 평가했다.

영화 컨설팅 회사 프랜차이즈 엔터테인먼트 리서치의 분석가 데이비드 A. 그로스는 “이번 주말 가정 시청용으로 제작된 스트리밍 작품이 극장 히트작들이 도달하지 못하는 수준으로 관객과 교감하고 있다”며 “48시간 동안 이 TV용 영화에 관객들이 노래하고, 춤추고, 복장을 하고, 즐거움에 흠뻑 빠져들고 있다. 이것이 바로 팝 엔터테인먼트의 진수”라고 말했다.

앞서 지난 22일 미 일간지 뉴욕타임스(NYT)는 “‘케이팝 데몬 헌터스’가 모두의 머리를 흔들게 하고 있다. 특히 부모들을”이라는 제목의 기사를 통해 케데헌의 이례적인 인기를 집중 조명했다.

NYT 외에도 미국 주요 매체 월스트리트저널(WSJ)과 시사잡지 타임지, 경제매체 포브스, 영화 매체 할리우드리포터 등이 앞서 케데헌 열풍을 비중 있게 다뤘다.