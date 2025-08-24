[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]HS화성 화성자원봉사단은 지나 23일 대구시 서구에 거주하는 기초생활수급 가정을 대상으로 ‘사랑의 집수리’ 봉사활동을 전개했다.

이날 활동은 올해 6번째로 진행됐으며 화성자원봉사단 단원 10명이 자발적으로 참여해 따뜻한 온정을 나눴다.

이번 지원 대상은 병환으로 어머니를 여의고 본인 역시 장기간 병원 치료를 받고 최근 일상으로 돌아온 60대 남성으로 집으로 돌아온 뒤에도 어머니의 생전 흔적이 남아 있는 주거공간에서 정서적 아픔을 겪고 있으며 노후된 집안 환경은 심리적 회복과 일상생활을 더욱 어렵게 만들고 있었다.

이에 HS화성은 도배 교체, 조명기구 정비, 침구류 교체, 실내외 청소 및 폐기물 처리 등 전방위적인 주거환경 개선을 지원해 대상 가구가 정서적 안정과 건강한 일상 회복을 할 수 있도록 했다.

정필재 화성자원봉사단 단장은 “이번 집수리는 단순한 물리적 개선을 넘어 치유와 회복의 시작점이 되기를 바라는 마음으로 준비했다”며 “앞으로도 도움이 필요한 이웃을 위한 따뜻한 나눔을 지속해 나가겠다”고 말했다.