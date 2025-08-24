英 LSTHM 연구 발표 기온 1도 올라갈수록 조산 위험률 4%↑

[헤럴드경제=김영철 기자] 기후 변화로 폭염 기간이 점차 길어지면서 임신부와 태아가 치명적인 피해를 받는다는 연구 결과가 나왔다.

영국 이코노미스트는 22일(현지시간) “산모가 폭염이 길어질수록 조산과 사산, 저체중 출산 등 위험이 크게 늘어나고 있다”고 전문가들을 인용해 보도했다.

기온 1도 오르면 조산 위험도 4% ↑

영국 런던위생열대의학대학원(LSHTM) 발표에 따르면, 임신부가 출산 전 한 달간 경험하는 평균 기온 1도 상승은 조산 위험률을 약 4% 높인다. 신생아 사망의 주요 원인인 조산은 평생 심혈관 질환·호흡기 문제·발달장애 위험도 높인다.

실제 중국에선 2010~2020년 매년 평균 1만3000건 이상의 조산이 폭염으로 발생했는데 이들 중 4분의 1은 기후 변화로 인한 영향을 받은 것으로 추정된다. 인도와 나이지리아에서도 지난 20년간 수만 건의 신생아 사망이 폭염과 연관된 것으로 나타났다.

경제적 비용도 막대한데…흑인·저소득층 임산부 더 큰 피해

특히 폭염으로 피해를 받는 임신부들 사이에서도 양극화 차이가 확연히 나타났다고 이코노미스트는 전했다.

미국 의사협회 학술지 JAMA 네트워크 오픈(JAMA Network Open)이 지난해 5월 발표한 논문에 따르면 폭염 이후 임신부들의 조산은 2% 증가했다. 특히 만 29세 이하의 교육 수준이 낮고, 소수 인종의 여성들의 경우 조산 위험률은 4% 증가했다.

미국 네바다대 리노캠퍼스의 린지 대로우 교수는 “폭염을 경험한다고 해서 모두가 똑같은 조건에 놓이는 것은 아니다”며 “냉방시설과 전기요금을 감당할 수 있는 재정, 실내 직업 여부 등 사회경제적 요인이 건강 위험 격차를 키운다”고 설명했다.

영국 임페리얼 칼리지 런던의 제인 허스트 교수는 “사회적으로 가장 불리한 위치에 있는 여성일수록 폭염의 영향을 더 크게 받는다”고 말했다.

실제 의료 접근성이 떨어지는 감비아 등 아프리카 국가에선 임신부 절반 이상이 농업 노동에 종사해 하루 대부분 위험한 수준의 열에 노출되는 것으로 조사됐다.

이에 세계보건기구(WHO)는 조산을 전 세계 인적 자본 손실의 주요 원인으로 꼽고 있다.

이코노미스트는 “미국에선 조산 1건당 약 6만4000달러(약 9000만원)의 경제적 비용을 발생하며, 중국은 폭염으로 인한 조산으로 연간 10억달러 이상을 잃고 있다”며 “기후 변화가 심화될수록 손실 규모는 더 커질 전망”이라고 설명했다.

“임신부 맞춤형 폭염 대비책은 부족”

폭염의 장기화로 임산부들의 피해가 심해지자 이를 세계 각국에선 이 같은 상황을 타개하려는 연구가 진행되고 있다.

파키스탄의 경우 가정집마다 햇빛을 반사시키는 페인트를 칠하고 지붕을 개조하는 작업을 시도하고 있다. 스웨덴과 남아프리카공화국, 짐바브웨 등 국가에선 영국과 유럽연합(EU)에서 지원한 폭염 예방 애플리케이션(앱)이 시범 운영하고 있다.

하지만 WHO가 요구하는 ‘폭염-건강 대응 계획’에서도 임신부 관련 데이터는 거의 다뤄지지 않는 등 폭염에 대한 각국의 대응 단계에서 여전히 임신부들을 고려한 대비책은 소외돼 있는 실정이라고 이코노미스트는 전했다.

LSHTM의 데브라 잭슨 교수는 “고온이 임신과 출산에 치명적 위험을 더한다는 사실만으로도 즉각적인 대응을 시작해야 한다”며 “국제사회와 정부가 보다 적극적으로 나서야 한다”고 강조했다.