회생 신청 후 개시까지 10일 이내 홈플러스 등 유명기업은 당일 강제집행 막고 정상화 가능성 높여 로펌업계 신속 개시 기조에 눈길

[헤럴드경제=박지영 기자] 경영난을 호소하며 회생 절차를 신청하는 기업이 늘어나고 있는 가운데 법원이 신속한 개시 결정으로 기업 수요에 응하고 있는 모습이다. 기업과 법조계는 회생 골든타임을 놓치지 않기 위해 예의주시하고 있다.

23일 서울회생법원에 따르면 올해 들어 회생 절차 개시 신청 이후 법원이 10일 이내 개시를 허가한 법인은 총 9개다. 주말과 공휴일을 고려하면 사실상 일주일 안에 회생 절차 개시가 결정된 셈이다. 홈플러스, 초록마을, 정육각 등 사회적으로 주목받은 기업은 신청 당일 개시 결정이 내려졌다. 이 밖에도 언론에 알려지지 않은 가구 제조 기업, 유아동복 업체, 의료법인, 건설회사 등이 짧게는 3일 길게는 10일 만에 회생 절차 개시 결정을 받았다.

법인 회생은 재정적 어려움으로 파산 위기인 법인에 대해 법원의 감독·관리 하에 채권자, 주주, 지분권자 등 이해관계인의 법률관계를 조정하는 제도다. 과도한 채무 부담을 막고 경영을 정상화해 법인의 존속을 도모하는게 핵심이다. 법인이 회생절차 개시를 신청하면 법원은 개시 결정 또는 기각 결정을 내린다. 개시 결정이 내려지면 채권신고와 채권조사를 거쳐 회생계획안이 제출·심리된다. 관계인집회에서 결의 및 법원의 인가 결정을 받은 뒤 회생계획이 정상적으로 이행되면 절차가 종결된다.

법조계에서는 10일 이내 개시 결정이 내려지는 경우는 이례적이라고 평한다. 개시 결정은 통상 신청 이후 4~6주가량이 걸리기 때문이다. 법원행정처가 김용민 더불어민주당 의원실에 제출한 자료에 따르면 지난 2024년 기업 회생 신청부터 개시 결정까지 평균 47.4일이 걸렸다.

대형 로펌에서 도산 관련 업무를 담당하는 한 변호사는 “기업 회생 절차를 다수 수행했지만 개시 결정이 일주일 만에 이뤄진 경우는 없었다. 언론에 알려지지 않은 기업도 일주일 안에 개시 결정이 났다면 눈여겨봐야 한다”며 “기업 입장에서 속도감 있는 진행은 긍정적인 신호”라고 평가했다.

국내에서 법인 회생을 신청하는 기업은 대부분 영업 지속이 어려울 정도로 재정 상태가 악화한 상태다. 회생 절차가 개시돼야 기업 재산에 대한 강제집행 및 담보권 실행을 막을 수 있다. 영업 지속 및 정상화 측면에서도 중요하다. 회생 신청 기업의 거래처에서 거래 지속 여부를 판단하기 위한 공식 자료로 개시 결정문을 요청하는 경우가 많기 때문이다.

최근 전국 법원이 사건 처리의 ‘신속성’을 강조하면서 회생 절차에도 영향을 미친 것으로 보인다. 특히 서울회생법원은 전국 법인 회생 사건의 3분의 1을 담당하는 최대 회생법원으로 적시 처리에 공을 들이고 있다. 올해 1~5월 전국 법원에 접수된 법인 회생 접수건수는 1193건으로 전년 동기 대비 8.6% 상승했다. 이 중 서울회생법원에 접수된 사건은 394건으로 전년 대비 17.3%나 늘었다.

로펌 또한 회생법원의 신속 처리 기조를 고려해 적극적으로 개시 결정을 요청하고 있다. 법무법인 바른은 최근 한 의료법인의 회생 절차를 대리하면서 3일 만에 개시 결정을 받았다. 의료법인 특성상 개시 결정이 늦어질 경우 영업이 중단되고 의료공백으로 이어질 수 있다는 점을 강조한 결과다.

바른 관계자는 “회생신청 접수 이후 3일 만에 대표자 심문과 회생 개시 결정을 동시에 받아 이례적으로 신속하게 진행됐다”며 “의료법인의 운영 특성과 사회적 공익성, 보험급여 수급 및 요양급여채권의 양도담보 구조와 실제 관행 등을 면밀히 반영한 결과다. 법원이 절차 지연 시 치명적 결과를 인식하면서 회생 절차가 신속하게 개시됐다”고 설명했다.