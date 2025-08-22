[헤럴드경제=최원혁 기자] 남자친구와의 관계가 끝날 것을 걱정해 화장실에서 출산한 딸을 방치해 숨지게 하고 유기한 친모가 항소심에서도 실형을 선고 받았다.

22일 대전고법 형사1부(부장판사 박진환)는 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(아동학대살해), 시체유기 혐의로 기소된 친모 A씨에게 원심과 같은 징역 4년을 선고했다.

A씨는 지난 2023년 7월28일 자정께 충남 당진시에 있는 남자친구 집 화장실에서 딸을 출산한 뒤 약 1시간30분 동안 아무런 조치 없이 방치해 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

그는 이후 딸의 사망 사실을 숨기기 위해 시신을 봉투에 넣어 의류수거함에 유기한 것으로 알려졌다.

당시 A씨는 남자친구와 동거하던 중 임신 사실을 알았지만 전 남자친구의 아이일지도 모른다는 생각을 했고 이 사실을 남자친구가 알면 관계를 끝낼까 봐 범행을 저지른 것으로 드러났다.

1심 재판부는 “생명은 절대적으로 보호돼야 하는 존엄한 가치일 뿐 아니라 한번 잃으면 다시는 회복될 수 없어 어떠한 이유로도 정당화할 수 없다”며 “아동은 완전하고 조화로운 인격 발달을 위해 안정된 가정환경에서 행복하게 자라날 권리가 있고 스스로 보호할 능력이 없다는 점에서 생명을 침해하는 범죄는 죄책이 무겁다”고 말했다.

1심은 A씨에게 징역 4년을 선고하고 아동학대 치료프로그램 이수 40시간, 아동 관련 기관 취업제한 5년을 함께 명령했다.

1심 판결에 불복한 A씨와 검찰은 모두 항소를 제기했지만 항소심 재판부는 “화장실에서 출산한 직후 방치해 불상의 원인으로 아동을 사망하게 해 유죄로 인정된다”며 “검찰과 피고인 측 주장은 이미 1심에서 충분히 고려한 것으로 보이고 당심에서 살해 고의를 자백하고 있지만 양형 조건에 참작할 사정 변경이 있다고 보이지 않아 원심을 존중함이 타당하다”고 판시했다.