[헤럴드경제=최원혁 기자] 유튜브 콘텐츠 ‘또간집’ 측이 기획전에서 유통기한이 짧은 제품을 판매해 논란이 되자 사과했다.

지난 20일 유튜브 제작사 스튜디오 수제는 TS 샴푸 기획전 관련 공지문을 통해 “‘또살집’을 믿고 찾아주신 구독자분들께 먼저 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

‘또살집’은 방송인 풍자가 맛집을 소개하는 ‘또간집’ 콘텐츠 내 코너로 제작사는 이를 통해 여러 브랜드와 협업하고 제품을 판매한다.

문제가 된 이번 기획전은 TS 샴푸를 ‘1+1’으로 저렴하게 살 수 있는 프로모션이다. 1인당 10세트까지 구매할 수 있었다. 그러나 상품의 사용기한이 14개월에 불과해 10개를 다 쓰기 전에 유통기한이 지날 수 있다는 사실이 알려져 논란이 됐다.

‘재고떨이’라는 비난이 쏟아지자 스튜디오 수제는 “현재 판매 중인 제품은 약 14개월의 사용기한이 남아 있으며 브랜드와의 수차례 검토를 통해 제품 자체에는 사용상 문제가 없음을 확인했다”며 “남은 사용기한에 비해 최대 구매 수량(10세트)을 설정한 점은 고객님들의 사용 여건을 충분히 고려하지 못한 판매 방식이었으며 TS 샴푸 측으로부터 제품의 제조연월을 정확히 확인하지 못한 점에 대해 깊이 사과드린다”고 했다.

그러면서 “앞으로 같은 일이 재발하지 않도록 ‘또살집’에서는 판매 시작 시점으로부터 1년 이내에 제조된 제품만 판매될 수 있도록 철저히 검수하겠다”며 제품반품 비용을 전액 부담하겠다고 밝혔다.

한편 ‘또간집’은 전국 각 지역의 현지인들에게 맛집을 추천받아 풍자가 1등을 선정하는 콘텐츠다.

최근 안양 편에서 추천자와 식당 사장의 관계가 가족 관계라는 사실이 드러나 공정성 논란이 된 바 있으며 여수 편에서는 소개된 맛집을 방문한 여행 유튜버가 “업주로부터 불친절한 응대를 받았다”고 폭로하면서 또 다시 구설에 올랐다.